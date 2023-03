Cenový horor zďaleka nekončí: Inflačná vlna sa valí na rožky a chlieb, reťazce a pekári vinia politikov!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Slováci by vedeli rozprávať o vysokých cenách v obchodoch, no prekvapenie sa tiež koná u niektorých potravín, ktoré idú šokujúco s cenami nadol. Teraz je situácia aj z hľadiska svetovej ekonomiky pomerne komplikovaná a inflácia stále bičuje európske štáty, no ani u nás ešte zdražovanie pri potravinách nekončí, práve naopak. Po tom, ako sme sa dozvedeli o raste v prípade cien zeleniny, si musia Slováci pripraviť peňaženky na ďalší kľúčový tovar - pečivo. Pekári a reťazce pritom nevinia aktuálnu svetovú ekonomiku, naopak, politické rozhodnutia!