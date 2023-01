Pellegrini navrhuje voľby 24. júna: Žiada SaS o podporu skoršieho termínu, ich hlasy sú dôležité

"Je absolútne neprijateľné, aby vláda bez akéhokoľvek mandátu a bez dôvery vládla desať mesiacov po svojom odvolaní. Dodnes neponúkla jediný dôvod, prečo by septembrové voľby boli dobrým riešením pre ľudí a pre Slovensko. Nikdy v histórii nebola potreba zodpovednej a kompetentnej vlády taká naliehavejšia ako dnes," skonštatoval Pellegrini. Do 24. júna bude podľa neho dostatok času na korektnú prípravu volieb, a zároveň to dáva novej vláde dostatočný čas, aby pripravila zodpovedný štátny rozpočet na rok 2024.

VIDEO Poslanci odobrili v parlamente úpravu ústavy cez 92 hlasov, predčasné voľby tak budú zrejme v septembri

Sme rodina podporí skorší termín volieb

V diskusii v pléne Pellegrini požiadal poslancov SaS, aby vysvetlili verejnosti, prečo podporujú voľby až 30. septembra, keďže iniciovali odvolávanie vlády. Vyzval ich, aby jasne povedali, ako idú hlasovať. Pýtal sa ich, čo ich viaže k podpore vlády, keď už padla. Zároveň povedal, že si váži postoj Sme rodina, ktorá tvrdí, že podporí aj skorší termín volieb. Poslanci pôsobiaci v Republike odkázali, že sú za skorší termín. Takisto nerozumejú postoju SaS, že sa riadi svojimi bývalými koaličnými kolegami.

Galéria fotiek (2) Boris Kollár

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

Miloš Svrček (Sme rodina) Pellegrinimu potvrdil, že Sme rodina zahlasuje za májový aj júnový termín volieb. Dodal, že pri septembrovom termíne volieb by nová vláda prišla pred parlament požiadať o dôveru v decembri, čo je však už čas schvaľovania štátneho rozpočtu. Obáva sa, čo by nastalo, ak by došlo k patovej situácii a rozpočet by sa neschválil.