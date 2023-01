VIDEO Polícia dolapila muža, ktorý pred 27 rokmi na Slovensku ulúpil milióny korún

Pátranie po dolapenom páchateľovi lúpeže z roku 1995 bolo na Slovensku celé roky neúspešné, no v roku 2007 sa podarilo zistiť, že by sa mohol nachádzať v Česku. Na muža preto vydali medzinárodný zatykač a upovedomili českú políciu.

Muž používal falošné meno a bolo preto ťažké ho vypátrať, no polícia dostala typ, že hľadaný by sa mal v auguste dostaviť do jednej z pražských nemocníc na vyšetrenie. "Pre kriminalistov bolo potom prekvapením, že namiesto agresívneho zlodeja zadržali 68-ročného muža s barlami, ktorý sa na kriminalistov doslova tešil. Podľa jeho slov sa mu veľmi uľavilo, že sa konečne nemusí za seba na každom rohu obzerať, kedy si preňho prídu," uviedol vo vyhlásení hovorca krajského policajného riaditeľstva v Prahe Richard Hrdina.

Zároveň dodal, že vzhľadom na zdravotný stav muža nemuseli policajti pri zadržiavaní použiť ani putá. Zadržaný si v nemocnici ešte zaobstaral potrebné lieky a previezli ho na políciu, odkiaľ putoval späť na Slovensko, kde si odpyká zvyšok z 12-ročného trestu odňatia slobody.

Bližšie informácie o páchateľovi ani jeho treste česká polícia neuviedla. Priblížila však prípad z roku 1995, keď zadržaný spolu s komplicom v júli prepadli v Nitre vozidlo bezpečnostnej agentúry prevažujúce veľký obnos peňazí. Páchatelia si so zbraňou v ruke vyžiadali kľúče od vozidla, z ktorého vzali dva kufríky s hotovosťou. Pracovníka bezpečnostnej agentúry omráčili niekoľkými údermi do hlavy a následne sa po nich zľahla zem.