Kauza FATIMA Prekvapenie sa nekonalo, Jankovská na súd neprišla: Obhajca hovorí o zlom zdravotnom stave

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa v polovici augusta vôbec prvýkrát postavila pred súd. Ide o kauzu Fatima, v ktorej je obžalovaná spolu s bývalým vysokým policajným funkcionárom Robertom Krajmerom a jej svatom Petrom Vaskom.

Jankovská vtedy na pojednávanie v Trnave prišla v sprievode svojho advokáta Petra Erdösa. Potom, ako zbadala kamery, začala sa nekontrolovateľne triasť a plakať.

Do budovy súdu jej musel pomáhať obhajca. Dnes sa nedostavila vôbec a prostredníctvom svojho advokáta sa ospravedlnila. Dala však súhlas na pojednávanie v jej neprítomnosti. Na súde je prítomný aj Robert Krajmer.

Kauza Fatima

Kauza trenčianskeho baru Fatima sa tiahne už dhých 19 rokov. V prípade figuruje bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Práve ona sa mala ešte ako trenčianska sudkyňa v roku 2001 pričiniť o to, že sa Janíčkov bar dostal do rúk čongrádyovcov. Podnikateľ tvdil, že Jankovská za to zobrala úplatok tri milióny slovenských korún.