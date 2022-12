Kuriakov tvrdý odkaz prezidentke: Nedokáže sa zastať cirkvi, kňazov ani kresťanských politikov!

BRATISLAVA – Poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽANO Milan Kuriak sa v nedeľu podvečer vložil do tvrdej kritiky prezidentky Čaputovej. Na svojom facebookovom profile sa vyjadril k aktuálnej téme plánovaného stretnutia prezidentky s pápežom Františkom. „Čaputová sa nedokáže zastať Cirkvi, biskupov, kňazov, kresťanských médií, politikov, či katolíkov…“ píše.

Milan Kuriak, poslanec konzervatívneho krídla OĽANO, sa prostredníctvom rozsiahleho statusu rozhodol reagovať na opätovnú cestu Zuzany Čaputovej do Vatikánu. Naznačuje, že prezidentka nemá v záujme hájiť skutočné kresťanské hodnoty či záujmy tradičných rodín. Z jeho slov vyplýva, že zo strany hlavy štátu ide len o pretvárku, pričom hovorí, že sa naša prezidentka stretáva s pápežom viac, než ktorýkoľvek prezident sveta, no ovocie to podľa neho neprináša žiadne.

Statusom proti pretvárke a farizejstvu

V statuse nechýbajú ani poznámky so sarkastickým, až posmešným podtónom. „Minulý rok v septembri 2021 sa progresívna pani prezidentka ,,pretŕčala" niekoľko dní so svätým otcom po Slovensku.“ či „A keď treba nemá problém posadiť sa do prvých lavíc v chrámoch a tváriť sa doslova ako svätica. Ja tak nemám rád pretvárku a farizejstvo. “

On sám bol podľa svojich slov rád, že sa ako veriaci človek vôbec na návštevu pápeža Františka do Šaštína mohol dostať. Aspoň do oddeleného sektora v poli, kde sa medzi poslednými cítil veľmi dobre, dodal. Nezabudne hneď podotknúť, že medzitým však vo VIP zóne mali priestor podporovatelia potratov, eutanázií. Čo je podľa neho ešte horšie, dostali sa tam aj zástancovia registrovaných partnerstiev a adopcií detí pármi rovnakého pohlavia či iných nekresťanských hodnôt.

Medzi riadkami sa nenápadne stihol označiť aj za martýra, ktorý sa ako veriaci na spomínanú návštevu Šaštína pôvodne ani nemohol dostať, lebo bol „neočkovaný – menejcenný“. Akoby zabúdal, že hnutie OĽANO bolo primárnym tvorcom protipandemických opatrení v slovenskej podobe.

Dúfa, že sa ho prezidentka zastane, samozrejme aj ostatných

Kuriak sa vo svojom statuse vyjadruje aj k nedávnemu príspevku Rada Ondřejíčka, na internete známeho pod pseudonymom Cynická obluda. Verí, že pani prezidentka počas stretnutia s pápežom rozoberie aj útok na veriacich a zástancov hodnôt zo strany novinára Ondřejíčka, ktorý si vo svojom príspevku dovolil poslať katolíkov do väzenia. Medzi menami ako Maroš Kuffa, Milan Krajniak, či György Gyimesi sa objavilo aj jeho meno. Podľa neho sa k tejto téme prezidentka Čaputová ešte nevyjadrila napriek opakovaným výzvam.

Dodáva že aj za socializmu boli cirkev a veriaci prenasledovaní, k čomu prispievali aj novinári. „Kresťania sú najviac prenasledovanou skupinou na svete. Obávam sa, že vďaka nevšímavosti a ľahostajnosti mnohých ľudí, prezidentky, ale aj iných politikov sa útoky na Cirkev a katolíkov budú naďalej stupňovať aj na Slovensku.“