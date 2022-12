Ministerstvo zdravotníctva súhlasí so zmenou nárokov na kvalifikáciu hlavného hygienika

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR súhlasí so zmenami nárokov na kvalifikáciu hlavného hygienika a pri menovaní regionálnych hygienikov. Potvrdila to jeho hovorkyňa Petra Lániková. Zmeny, ktoré má priniesť pozmeňujúci návrh poslanca parlamentu Mareka Krajčího (OĽANO), kritizuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aj Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS).

Cieľom úpravy je podľa rezortu zvýšenie efektívnosti a zníženie byrokratickej záťaže. S kritikou ÚVZ nesúhlasí. "Tvrdenie ÚVZ, že sa uvedené nezakladá na pravde, za MZ SR odmietame," spresnil. Ministerstvo odmieta, že by novelizáciou zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia došlo k vylúčeniu hlavného hygienika z procesu vymenovávania a odvolávania regionálnych hygienikov. Poukázalo, že minister zdravotníctva ich vymenúva a odvoláva na základe návrhu hlavného hygienika, prípadne podľa svojho rozhodnutia.

Rezort tiež súhlasí so zámerom, aby sa hlavným hygienikom mohla stať aj osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. ÚVZ upozorňoval, že hlavným hygienikom by po novom mohol byť človek bez primeranej odbornej kvalifikácie na takto závažnú funkciu. "Stanovisko ÚVZ SR by v takom prípade znevažovalo odbornosť a praktické skúsenosti odborných pracovníkov vo verejnom zdravotníctve, čo veríme, že nebolo ich cieľom," podotklo ministerstvo.

S návrhom nesúshlasí ÚVZ ani Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť

S pozmeňujúcim návrhom okrem ÚVZ nesúhlasí ani Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. Jej prezidentka Zuzana Krištúfková skritizovala, že po zmene by sa mohla stať hlavným hygienikom aj osoba, ktorá nemusí byť lekárom. Kompetencie hlavného hygienika si podľa nej vyžadujú medicínske vzdelanie.

ÚVZ okrem toho poukázal, že aktuálne navrhovanej zmene nepredchádzala verejná odborná diskusia. Súčasné podmienky pre hlavného hygienika podľa úradu odpovedajú na potreby a požiadavky praxe. Upozornil, že prešli v plnom rozsahu legislatívnym procesom a prediskutovali sa dané oblasti aj kompetencie.