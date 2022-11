Danko prišiel pre prehratú stávku o vlasy: Nový imidž pre Orbánov kontroverzný šál!

BRATISLAVA - Keď sa maďarský premiér Viktor Orbán objavil na futbalovom štadióne so šálom s vyobrazenou mapou Veľkého Uhorska, vyvolalo to silné vášne. Chystali sa naňho aj premiéri V4, ktorí rokovali vo štvrtok v Košiciach. Situáciu sa snažil upokojiť slovenský predseda vlády Eduard Heger, ktorý mu hneď v úvode ponúkol iný šál - so slovenským znakom a nápisom Slovakia. Na to hneď zareagoval predseda SNS Andrej Danko.

Po tom, ako Heger daroval Orbánovi nový šál, sa na sociálnej sieti šéfa národniarov objavila jeho fotka s novým imidžom. Objasnil, prečo sa rozhodol pre takúto radikálnu zmenu.

"Novinárom som včera povedal, že keby som bol vo funkcii, dal by som Viktorovi Orbánovi na protest šál so Slovenskom. Naša podpredsedníčka Dagmar Kramplová sa usmiala a povedala: “Andrej, stav sa, že to Heger urobí v Košiciach.” Tak som sa stavil a prišiel som o vlasy. Heger to presne v Košiciach urobil na stretnutí štátov V4. Odteraz už budem zvažovať, čo poviem. Nemienim sa strihať každý mesiac," okomentoval to Danko.

Medzinárodný škandál zmiernilo Hegerovo gesto

To, čo sa odohralo počas posledného týždňa na účte maďarského premiéra Viktora Orbána sa nedá nazvať inak, ako medzinárodný škandál, po ktorom sa začali ozývať viaceré dotknuté krajiny. Vyzeralo to tak, že na štvrtkovom samite V4 v Košiciach, kde sa stretli premiéri štyroch európskych krajín, Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska, bude preto napätá atmosféra.

A bol to práve premiér Heger, ktorý zvolil zmierlivý tón a Orbánovi hneď ponúkol, aby sa zvečnili s tým "správnym šálom", ktorý mu Heger daroval ako darček.

Fotografiou sa pochválil aj samotný Orbán s popiskom: "Dvaja maďarsko-slovenskí dobrí priatelia. Samit V4 začína v Košiciach," oznámil Orbán.

Gesto premiéra ocenil aj štátny tajomník rezortu diplomacie Andrej Stančík.

Pridal sa aj poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí.

Heger pochvaly za toto gesto získava dokonca aj z mimoparlamentných radov. Najnovšie ho pozitívne za toto ohodnotil aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že vláde je pri komunikácii zahraničnej politiky máločo vytknúť.

O šále chce hovoriť aj český premiér Fiala

Fiala avizoval, že na samite sa bude hovoriť aj o šále s mapou veľkého Uhorska, s ktorým pózoval maďarský premiér, čo spôsobilo medzinárodný rozruch.

"Veľmi rád ťa zase vidím, Eduard," napísal v statuse na začiatok samitu český premiér Fiala.

Rokovanie premiérov vo formáte V4 sa koná po viac než pol roku. Na nerušený priebeh stretnutia dohliada aj polícia. "V tejto súvislosti polícia upozorňuje účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia, s ktorými je potrebné počítať na území mesta Košice a jeho blízkeho okolia," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Morawiecki v súvislosti s košickým stretnutím uviedol, že Poľsko spolu s Českom a Slovenskom na ňom požiada Maďarsko, aby urýchlene ratifikovalo vstup Fínska a Švédska do NATO.