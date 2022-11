Matematik Kollár varuje: Doterajšie krízy sú triviálne, TOTO bude problém! Pripravte sa, odkazuje Slovákom

BRATISLAVA – Energetická či migračná kríza predstavujú bezpochyby vážne problémy. V porovnaní s tým, čo nás pravdepodobne čaká, sú však zanedbateľné. Skutočným problémom bude totiž nedostatok vody. Matematik Richard Kollár sa však zamyslel nad tým, ako by sme ho na Slovensku riešili – a hlavne kto. Pri pohľade na to, ako zvládame riešiť tie súčasné krízy, totiž optimistom nie je.

Kollár pripomenul, že Európa prechádza aktuálne energetickou krízou a hoci sa pomaly odstrihávame od ruského plynu, na ruskej rope „fičíme“ stále. „Ceny energií aj vďaka špekuláciám vystrelili do výšok a aj keď sa na burze už vracajú späť, nie vždy to cítia vo svojom výmere koncoví zákazníci - slovenské domácnosti a firmy. Zároveň prebieha menšia migračná kríza, ktorá už viedla ku kontrolám na našich západných hraniciach. Tieto krízy sú však pomerne triviálne v porovnaní s tou, ktorá môže prísť, keď bude nedostatok ešte dôležitejšej suroviny a tou je pitná voda,“ tvrdí Kollár.

Poukázal pri tom na to, že problémy s pitnou vodou sú vo svete čoraz častejšie a aj veľká vlna migrácie do Európy do veľkej miery súvisí s horším prístupom k pitnej vode. Ako uviedol, globálna klimatická kríza pokračuje a je zrejme len otázkou času, kedy budeme musieť problém s obmedzenými zdrojmi vody riešiť aj my. „Áno, správne, teraz je ten čas na prípravu. Každá kríza nás nemusí zaskočiť ako tá migračná, pandemická, či energetická. Niektoré veci sa dajú predvídať pomerne jednoducho,“ odkázal.

Otázne je, ako si s týmto problémom poradí Slovensko. „Nemyslím si, že naše posledné vlády - či už Ficova, Pellegríniho, Matovičova, či tá súčasná štartérova Kollárova, majú svojou mentálnou výbavou akúkoľvek šancu niečo takéto riešiť,“ povedal. Poukazuje pritom na nezvládnutie minulých či tých aktuálnych kríz. Kríza, ktorá nás čaká, je podľa neho oveľa vážnejšia a čo je dôležité - len tak neodznie a zostane tu s nami dlho, pravdepodobne minimálne niekoľko generácií.

„Učil som kedysi na University Michigan predmet Problem Solving. Boli tam najlepší undergrad študenti z matematiky, všetci z nich si neskôr robili PhD. na Harvarde, Princetone a podobne. Boli to brilatné mysle a aj tak si s niektorými problémami poradiť nevedeli. Niektoré boli pre nich priťažké. A teraz si predstavujem ten level brilancie myslí, ktoré riešia naše skutočné spoločenské krízy. Prekvapuje niekoho, že táto chasa si s tým nevie poradiť?,“ porovnáva.

„Kým však budeme voliť ľudí do riadenia krajiny podľa toho, akú majú reklamnú kampaň a nie ako dokážu riešiť problémy a riadiť krajinu, tak to takto aj zostane. Prídu noví Ficovia, Matovičovia, Dankovia, Ľuptákovia, Ruskovia, aj štartéri Kollárovia. Lenže oni vedia riadiť len reklamné kampane aj to skôr metódou pokus omyl, čo by si žiadna normálna firma dovoliť nemohla. Takže pripravte sa radšej sami,“ odkázal ľuďom.