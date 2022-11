ŠOK pre obľúbenú reštauráciu pri Bratislave: Tisícový nedoplatok na elektrine! Rozhodli sa pre radikálny krok

MOST PRI BRATISLAVE - Ceny energií, energetická kríza a inflácia dávajú do pozoru snáď každého Slováka. Všetci sa obávajú toho, čo sa na nás chystá a koľko budeme po novom platiť za energie. Veľké firmy a gastropodniky už však bijú na poplach, keďže im prišli platby a nedoplatky niekoľkonásobne vyššie, ako posledné mesiace. A to aj v prípade obľúbenej reštaurácie pri Bratislave, ktorá už musela konať.

Energetická kríza nedáva spávať nejednému Slovákovi, ktorý sa obáva o budúcnosť. Nik totiž nevie, čo nás čaká od nového roka a pomoc zo strany štátu nateraz neprichádza. Rovnako tak ani predstavenie opatrení, ktoré by mali pomôcť v boji s energetickou krízou.

Mnohé gastropodniky začali biť na poplach, pretože im začali zo strany energetických spoločností chodiť oveľa vyššie faktúry, ako boli zvyknutí. A tento trend neobišiel ani obľúbenú reštauráciu Pruk v Moste pri Bratislave. Tá na sociálnej sieti informovala, že boli vzhľadom na nárast cien vo všetkých sektoroch rovnako dvihnúť ceny. Donedávna totiž napríklad denné meno stálo okolo 7 eur, špeciálne okolo 10 eur, po novom je to však viac. Najlacnejšie menu stojí 6,9 eura, mäsové menu okolo 7,5 eura, najdrahšie VIP menu 11 eur. "Bohužiaľ to je nič proti tomu čo zažívame my od začiatku tohto roka. Boli sme nútení zavrieť pizza kuchyňu z dôvodu vysokého odberu elektriny, žiaľ stále to nestačí. Z mesiacu na mesiac sa nám elektrika ZDRAŽUJE o 1000€, a pritom máme menšie odbery(október 3803,93€ / november 4946,60€ - menší odber ako október)," napísala reštaurácia.

Ako vysvetlili, minulý rok, kedy fungovali v plnej prevádzke a aj s pizza kuchyňou, platili za energie v októbri 1700 eur. Aj preto sa rozhodli poukázať na to, že zdražovanie má nejaký dôvod a nie je to ich výmysel. Okrem toho sa pripravujú aj na to, že okrem ceny za elektrinu im stúpnu aj platby za plyn. To všetko sa odráža aj na tom, že ceny potravín siahajú do astronomických výšin, čo okrem gastrosektora pocítili aj bežní ľudia. Za rovnaké peniaze už totiž nenakúpia rovnaké množstvo tovaru, ako pred niekoľkými mesiacmi. "Ďakujeme každému, kto stojí pri nás aj v týchto ťažkých chvíľach a budeme sa snažiť vydržať čo najdlhšie, pokým sa to bude dať," uzavreli.

Spolu so statusom zverejnili aj fotografie, na ktorých je vidno, že im Západoslovenská distribučná poslala list s nedoplatkom za október vo výške takmer 5-tisíc eur. Za spotrebu elektrickej energie za uplynulý mesiac majú zaplatiť vyše 3500 eur, za distribúciu a prenos 500 eur, to všetko bez DPH. Ak pripočítajú aj tú, dostanú sa na sumu 4900 eur. Spoločnosť si však okrem toho vyrúbila ešte 10 eur za upomienku a 35 eur ako úrok z omeškania.

Ľudí vo veľkom ovplyvnilo zdražovanie

Najväčší vplyv na ľudí v rámci inflácie a zdražovania má zvyšovanie cien potravín, energií a dopravy. Informovala o tom v stredu spoločnosť Edenred, na základe ich dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri na vzorke 1122 respondentov. Doplnila, že odpovedajúci mohli označiť najviac tri možnosti, pričom potraviny si vybralo 90,4 %, energie 84,5 % a rastúce ceny paliva a poplatkov za dopravu 53,5 %. Výrazný zásah do rozpočtu ľudia pociťujú aj pri zvyšujúcich sa cenách bývania (43,5 %), stravovania v reštauráciách (12,6 %), oblečenia (9,8 %), technických zariadení - ako počítače či mobily (5,9 %), cestovného ruchu (5,7 %) a kultúrnych aktivít (2,1 %).

Respondenti prieskumu počítajú s výrazným alebo miernym zvyšovaním svojich výdavkov aj v najbližších mesiacoch vo všetkých dôležitých položkách. Oveľa vyššie výdavky predpokladajú pri potravinách (84 %), energiách (83,3 %), bývaní (64,9 %), doprave 64,2 %) a stravovaní v reštauráciách (59,4 %). "Je evidentné, že respondenti sú nastavení takpovediac na prežitie. Techniku a kultúrne podujatia, ako kino či divadlo nepovažujú za dôležité, čo je v 21. storočí alarmujúce, no vzhľadom na súčasnú situáciu pochopiteľné," skonštatovala riaditeľka pre verejné záležitosti spoločnosti Lívia Bachratá.

Parlament rokuje o dotáciách pre podniky

Národná rada (NR) SR vo štvrtok začala rokovací deň novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Možnosti štátnej podpory podnikov by sa podľa tohto návrhu mali rozšíriť o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Novela zákona je už v druhom čítaní a poslanci o nej rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. "Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby Ministerstvo hospodárstva SR mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutým krízou, na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu," uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe.