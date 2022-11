Európa čelí ďalšiemu problému s energiami! Zanedbala dôležitú vec, ktorá by mohla pomôcť riešiť krízu

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Skladovanie energie by mohlo prispieť k riešeniu energetickej krízy v Európe, no v plánovaní sa skladovaniu nevenuje dostatočná pozornosť. Európska komisia v máji 2022 predstavila plán REPowerEU, v rámci ktorého je stanovený cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie do roku 2030 na 45 %, pričom fotovoltaická kapacita by sa mala do roku 2025 zdvojnásobiť. Tieto ciele si vyžiadajú aj vyššie kapacity na uskladňovaní energie, no v pláne REPowerEU je o uskladňovaní energie len niekoľko explicitných zmienok, upozornili analytici spoločnosti Allianz Trade.