Hádka medzi Čaputovou a smerákmi pre referendum: Prezidentka im poslala jasný odkaz! Ostrá reakcia Fica

BRATISLAVA – Strana Smer-SD mesiace bojovala za referendum, no teraz, keď je známy jeho dátum, neprestajne ho kritizujú. 21. január 2023, na ktorý ho vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová sa im, mierne povedané, nepozdáva. Hlava štátu sa však už voči niekoľkodňovej kritike rozhodla zakročiť a vysvetlila, prečo vybrala taký dátum, ako vybrala. To však vyvolalo opätovnú reakciu Roberta Fica.

Výber dátumu začala strana Smer-SD kritizovať takmer ihneď potom, ako ho prezidentka vyhlásila. Počas nedeľe kritiku zopakovali aj jej poslanci. „Dobre, že to nedala na 6. januára, na Troch kráľov, lebo ten termín je absolútne nevhodný, ale jednoducho je to jej právo, my to rešpektujeme a budeme robiť všetko pre to, aby účasť na tom referende bola,“ povedal v diskusnej relácii TA3 včera Ján Richter. Podobne kriticky sa k dátumu, na ktorý je referendum vyhlásené, vyjadril aj Juraj Blanár v relácii RTVS, ktorý uviedol, že sa mohlo konať už počas nedávnych samosprávnych volieb. Ich slová len nadviazali na kritiku, ktorá strana adresuje prezidentke, na čele s predsedom strany Robertom Ficom.

Zuzana Čaputová sa však voči takýmto vyjadreniam po niekoľkých dňoch kritiky ohradila a označila ich za nevyžiadanú právnu radu. „V nedeľu som si vypočula, že termín konania referenda 21. januára podľa niektorých poslancov nie je dobrý. Ako najskorší možný termín ho odporučil Odbor volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra. Vychádza to totiž z lehôt potrebných pre hlasovanie zo zahraničia a tiež z lehôt na samotnú prípravu referenda,“ uviedla. Pripomenula, že najneskorší termín, na ktorý mohla referendum podľa ústavných lehôt vyhlásiť, bol 12. február. „Jediné termíny, ktoré teda pre konanie referenda ešte pripadali do úvahy, boli 28. január, 4. február a 11. február. Som zvedavá na diskusiu, v čom by boli tieto termíny lepšie. V počasí asi ťažko,“ odkázala.

„Tiež som si v nedeľu vypočula, že o jednej otázke som mohla vyhlásiť referendum už 29. októbra a o druhej otázke až po tom, čo by o nej rozhodol ústavný súd. Nemohla som, pretože som viazaná petíciou v podobe, v akej mi bola doručená, teda s dvomi otázkami v jednej petícii. Ak by mi boli doručené dve petície, pre každú otázku samostatne, potom by bolo možné vyhlásiť dve referendá v rôznych termínoch konania,“ vysvetlila. Najdôležitejšie podľa nej je, napísať referendové otázky v súlade s ústavou.

Fico hovorí o zmarení kampane

Krátko potom, ako Čaputová zverejnila na sociálnej sieti rázny status, v podobnom duchu a podobným spôsobom reagoval aj šéf Smeru. „Pani Čaputová, Sorosove dieťa, vyhlásením referenda na 21. januára 2023 dotiahla marenie tohto referenda do dokonalosti. Najskôr sa nezmyselne obrátila na Ústavný súd SR, hoci vedela, že referendum bude musieť vyhlásiť. Urobila tak len preto, aby sa referendum nemuselo konať 29. októbra tohto roku počas lokálnych volieb. Lebo by bolo úspešné. Keď už takto na pokyn jej chlebodarcov učinila, referendovú skazu dokončila jeho vyhlásením na 21. januára 2023, hoci ho mohla vyhlásiť aj v polovičke februára,“ uviedol Fico.

Podľa neho tak Čaputová urobila preto, aby nebolo možné robiť kampaň v prospech referenda. „Z. Čaputová je tak pod vplyvom Sorosoveho okolia, že počúvla jeho pokyn. Sorosovcom je dostatočne zrejmé, že v predvianočnom období sa kampaňovať nedá a že život začína na Slovensku až po 6. januári. Zrátali si to a povedali, že zmaria aj kampaň, keď už zmarili referendum, pretože dva týždne medzi 6. januárom a 21. januárom sú výsmechom státisícom ľudí, ktorí podpísali petičnú akciu,“ uviedol. Podľa Ficových slov im teda prekáža, že po referende „zmarila“ aj kampaň.

Referendum bude 21. januára 2023. Termín určila prezidentka. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.