Heger sa obul do SaS: Ostré slová na adresu Sulíka pre rozpočet! Liberáli hovoria o vydieraní

BRATISLAVA – Vláda podala firmám pomocnú ruku v súvislosti s rastom cien energií. Má to však háčik. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) totiž upozornil, že pomoc je naviazaná na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023. To, či bude mať v parlamente dostatočnú podporu, je však v týchto chvíľach otázne. Zahlasovať zaň odmieta aj bývalá koaličná strana SaS, ktorá vidí veci inak.

Liberáli si totiž myslia, že pomoc podnikateľom nestojí a nepadá na schválení štátneho rozpočtu. „Vládna koalícia si chce vziať podnikateľov za svojich rukojemníkov. Kompenzácie cien energií pre firmy sú nevyhnutné, ale dajú sa uskutočniť aj bez schválenia štátneho rozpočtu. Vláda teda nemá jediný dôvod brať si podnikateľov za rukojemníkov,“ tvrdia.

Heger ešte v pondelok uviedol, že v budúcoročnom rozpočte je pripravených na tento účel celkovo 3,5 miliardy eur, z toho časť aj na pomoc firmám.

SaS ale tvrdí, že v prípade neschválenia rozpočtu bude na kompenzácie cien energií v budúcom roku k dispozícii aj 900 miliónov eur schválených v tohtoročnom rozpočte, ktoré sa automaticky premietnu v rámci provizória. „Na kompenzácie budú k dispozícii aj európske zdroje, k využitiu ktorých sme vládu vyzývali od apríla,“ dodali k tomu.

Vláda vraj nemá nijaký dôvod na vydieranie opozície tým, že nikomu nepomôže, keď neschvália rozpočet. „Na ministerstve hospodárstva sme pomoc pre podnikateľov zasiahnutých vysokými cenami energií navrhovali dlhodobo, avšak Igor Matovič ju blokoval, keďže o peniazoch vždy rozhoduje ako minister financií on,“ dodali.

„Okrem kompenzácií zo štátneho rozpočtu sme na ministerstve hospodárstva na pomoc podnikateľom navrhovali použiť nevyčerpané eurofondy, prípadne dať k dispozícií elektrinu vyrobenú v štátnych vodných elektrárňach. Igor Matovič a jeho ministri však buď nesúhlasili alebo radšej nereagovali. Na ministerstve sme preto ostali odkázaní na riešenia vo vlastnej kompetencii - umožnili sme znížiť regulované poplatky, využili zdroje v rámci kapitoly ministerstva hospodárstva či menili legislatívu, aby si ľudia aj firmy mohli stavať vlastné zdroje,“ dodali s tým, že všetky ich riešenia sú vraj dnes funkčné a pomáhajú znižovať ceny energií.

Heger: Rozpočtové provizórium je najhorším riešením

Inak však vidí situáciu premiér Eduard Heger. Ten síce počas sporov, ktoré mala strana OĽaNO so stranou SaS ešte v čase, keď sedeli spolu v jednej vláde, nepatril k tým, ktorí chrlili ostré vyjadrenia, či písali na adresu toho druhého ostré statusy na sociálnych sieťach, skutočnosť, že by štátny rozpočet nemusel získať podporu v parlamente, zdá sa veci zmenila. Liberálom totiž ešte večer poslal prostredníctvo Facebooku odkaz. „Ak predseda SaS Richard Sulík tvrdí, že pomoc na zmiernenie dopadov energetickej krízy vieme ľuďom a zamestnávateľom doručiť bez schváleného rozpočtu, tak je to hlboký omyl,“ odkázal.

Pripomenul, že štátny rozpočet je zákon roka a premietajú sa v ňom priority štátu, ktoré bude financovať. „Moja vláda jasne deklaruje, že štátny rozpočet na rok 2023 je rozpočet pomoci ľuďom a záchrany zamestnávateľov,“ zdôraznil.

„Áno, kto chce vidieť v tomto rozpočte len výšku deficitu, tak ju tam vidí a môže šíriť tento populistický naratív, ale nesmie opomenúť fakty, že nás čakajú náročné časy a my musíme byť pripravení,“ pokračoval.

Vláde sa podľa jeho slov podarilo vyrokovať s Európskou komisiou približne 1,5 miliardy nevyužitých eurofondov, ktoré po schválení európskym parlamentom bude možné použiť na kompenzácie. Aktuálne však ešte nie je zrejmé, aký mechanizmus bude na tento účel použitý. Z toho dôvodu považuje za obrovský hazard vrhnúť krajinu do rozpočtového provizória. S rozpočtovým provizóriom okrem toho nepočíta ani čerpanie zdrojov z plánu obnovy. „Rozpočtové provizórium je teda pre krajinu najhorším riešením a zjednodušene hovoríme o zmrazovaní výdavkov,“ uviedol.

„Richard Sulík veľmi dobre vie, že ide o výnimočný úkaz, ktorý odráža vážnosť situácie. Ak by sme túto dohodu zahodili len kvôli naháňaniu politických bodov, bol by to do budúcnosti extrémne zlý signál,“ uviedol na margo včerajšej dohode, ktorú vláda ohľadne energií dosiahla so všetkými sociálnymi partnermi.

„Čísla v prieskumoch ukazujú, že ľudia od demokratických síl očakávajú spoluprácu a kvalitný exekutívny výkon. Nechcú nás vidieť v opozičnej spolupráci s Ficom, Mazurekom a im podobným. Teraz je čas postaviť sa štátnemu rozpočtu čelom, nie chrbtom. Nie kvôli Hegerovi, Kollárovi či Matovičovi, ale kvôli zodpovednosti voči našim občanom,“ dodal ma záver.