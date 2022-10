Už jazdí? Ľudí rozzúrili údajné fotky Dědečka na benzínke: Polícia krotí vášne, jasné vysvetlenie!

BRATISLAVA – Stačili dve fotky zhotovené bezpečnostnou kamerou na čerpacej stanici na to, aby ľudia spustili lynč na muža, ktorý sa rozhodol dotankovať svoje auto. Má totiž tu „smolu“, že sa na nich ponáša na Dušana Dědečka, ktorý má na svedomí smrť piatich mladých ľudí na bratislavskej zastávke MHD.

Fotografie údajného Dědečka začali na sociálnych sieťach kolovať v pondelok podvečer a zdieľali ich postupne viaceré facebookové účty. Na záberoch vidieť muža stojaceho na čerpacej stanici blízko svojho auta. Rovnaká osoba neskôr v priestoroch benzínky platí. Do tváre mužovi síce dobre nevidieť, no na prvý pohľad skutočne budí dojem, že by mohlo ísť o Dědečka, má totiž podobný strih vlasov a aj bradu. Fotky dopĺňa aj komentár: „5 násobný ožratý vrah dnes na pumpe v Pezinku, kľudne si jazdí ďalej........čo je za tým ?????.“

Takáto náhodná podoba na nie veľmi kvalitných fotografiách stačila na to, aby sa pod príspevkami spustila vlna nenávistných komentárov, v ktorých sa ľudia pohoršujú nad tým, že vodič, ktorý spôsobil tragickú nehodu na Zochovej, už znova jazdí. Našli sa však aj takí, ktorí spochybnili, že by bol na fotkách Dědeček.

Ako sa ukázalo, mali pravdu. Kamery na čerpacej stanici totiž v skutočnosti nezachytili Dědečka, ale muž menom Tibor Jarábek, ktorý na tento omyl sám upozornil. „Áno, môžem vám potvrdiť, že na fotke som ja,“ povedal pre denník Sme. Na pezinskej benzínke tankoval v nedeľu dopoludnia. Keďže na fotografiách bol zverejnený nielen on, ale aj jeho auto s jasne viditeľnou poznávacou značkou, plánuje podať trestné oznámenie.

Archívne video: Dušan Dedeček do väzby nepôjde: Zo súdu doslova ušiel!

„V prípade vodiča, po ktorého jazde zomrelo 5 mladých ľudí, včera kolovali fotografie, ktoré majú dokazovať, že tankoval a znovu jazdí. Nie je to pravda. Ide síce na prvý pohľad o podobne vyzerajúcu osobu, no pri priblížení fotografií z pumpy je zrejmé, že je to úplne iný človek,“ uviedla polícia.

Podľa nich je v tomto prípade je vhodné sa zamyslieť aj nad tým, či je normálne ked zamestnanec čerpacej stanice zneužil kamerový systém a vystavil istej forme šikany cudzieho muža, lebo sa podľa neho podobal na opitého vodiča zo Zochovej.

„Jednou z hlavných úloh tvorby dezinformácií je vyvolávanie negatívnych emócií a zvyšovanie napätia v spoločnosti za každú cenu. Tvorcovia hoaxov sú ochotní a schopní chytiť sa každej príležitosti,“ upozornili.