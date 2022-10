Prekvapení pracovníci TANAP-u: Fotopasca zachytila nečakaného tvora! Hovoria o rarite

O tomto netradičnom úlovku informoval TANAP na sociálnej sieti a podelil sa aj o samotné zábery. Na tých je možné vidieť mladého losa mokraďového. Ako sami priznali, ide o veľkú raritu.

V dnešných dňoch je toto zviera, ktoré si väčšina nás spája s chladnými škandinávskymi krajinami, v našich lesoch totiž už len vzácnosťou. V minulosti to však bolo inak. Ako uviedla zoologička Správy Tatranského národného parku Erika Feriancová, podľa historických údajov sa los na Slovensku vyskytoval približne do konca 17. storočia. Najdlhšie sa mal zachovať práve vo Vysokých Tatrách. „Los mal v minulosti širokú upotrebiteľnosť. Okrem mäsa, kože a parohov bol využívaný aj do záprahov, vďaka svojej pokojnej povahe,“ priblížila. Osudným sa mu ale stalo obdobie hladu, kedy bol vyhubený takmer v celej Európe.

Návšteva zo susedného Poľska

Podľa Feriancovej je vysoko pravdepodobné, že los, ktorého zachytila fotopasca, k nám prišiel z Poľska, kde sa v súčasnosti pohybuje okolo 14 až 18- tisíc jedincov. „Nepoznáme presnú trasu migrácie, ale predpokladáme, že losí samec zvolil cestu menšieho odporu a vybral sa najmenej exponovaným terénom do niektorého z horských sediel. Žiaľ, v čase keď bol jedinec zaznamenaný fotopascou, snehová pokrývka v Západných Tatrách ešte nebola a stopovanie jeho presunu nebolo možné. Navyše video záznam z SD karty sme videli prvýkrát až dva týždne po prítomnosti losa v tejto lokalite. Zariadenia sa kontrolujú spravidla raz mesačne,“ vysvetlila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nejde o prvý prípad, kedy sa ukázalo, že k nám tento tvor zavítal od našich susedov, doteraz však neexistovali jasné zábery. „Nie je to prvý údaj o výskyte losov v rámci oblasti Západných Tatier. Naši terénni pracovníci mali možnosť za posledné roky zaznamenať pobytové znaky ako stopy a trus losov už niekoľkokrát, avšak po prvýkrát bol mladý samec zachytený fotopascou,“ vysvetlila Feriancová.

O návrate losa do našich lesov sa však hovoriť nedá. „Losy k nám prichádzajú sporadicky najmä z Poľska, avšak ich početnosť je minimálna,“ povedala. Pokiaľ by do budúcnosti malo dôjsť k návratu losov na Slovensko, najideálnejšia by bola podľa nej prirodzená cesta, ako sa to udialo v prípade bobra vodného.