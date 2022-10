Kuriózna nehoda v Moste pri Bratislave je hitom internetu: Prišli na Slovensko Transformers? Jednoduché vysvetlenie!

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Autoolymp

MOST PRI BRATISLAVE - Tak to sa tak často nevidí. Motoristov a obyvateľov obce Most pri Bratislave zrejme neverili vlastným očiam, keď sa pozreli smerom na samooblužnú čerpaciu stanicu pri novovybudovanom nákupnom centre. Na ceste totiž stálo auto vo veľmi netradičnej polohe. Mnohí si preto začali robiť, že prišli známi Transformers. Vysvetlenie je pritom úplne jednoduché.