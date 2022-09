VIDEO Muž jazdil na kolobežke po diaľnici! Jeho reakcia dvíha tlak: Nevidel v tom problém a vyhovoril sa

ŽILINA - Na elektrokolobežky si pomaly ale isto musíme zvykať, nie však na diaľnici. V súčasnosti obľúbený dopravný prostriedok vie uľahčiť prepravu z bodu A do bodu B a obľube sa teší najmä vo väčších mestách, kde ho miestni pravidelne využívajú počas dobrého počasia na cesty do práce. Vodiči na diaľnici neďaleko Žiliny však zažili šok, keď sa kolobežkár zrazu objavil aj vedľa nich.

Polícia informovala o tom, že v utorok popoludní od vodičov jazdiacich na diaľnici dostali informáciu, že po diaľnici v smere na Žilinu jazdí kolobežkár. Situácia bola nebezpečná sama o sebe, no v tom čase ešte k tomu aj husto lialo a hrozilo nebezpečenstvo dopravnej nehody. "Naši kolegovia šli uvedenú informáciu preveriť. Ukázalo sa, že naozaj po diaľnici smerom na Žilinu si s kľudom angličana vedie kolobežku mladý muž," uviedli.

Muž mal na otázku policajtov, prečo jazdí s kolobežkou po diaľnici, odpovedať, že ide do Púchova a jednoducho ide tak, ako ho poslala navigácia. To, že je na diaľnici a že tam nemá čo robiť vôbec neriešil. Za to ho však vyriešili dopraváci. Uložili mu blokovú pokutu a v spolupráci s pracovníkmi NDS ho odviezli preč z diaľnice. 30-ročný kolobežkár potom pokračoval v jazde po ceste II. triedy.