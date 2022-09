Malý bojovník: Lekári chlapčekovi zistili dva veľké nádory, jeden mal 1,3 kg! Začal sa boj o život, slová rodičov

Strastiplný príbeh chlapčeka začal v čase, keď mal iba rok. Rodičia si vtedy vypočuli zdrvujúcu diagnózu. ,,Narodil sa ako zdravé dieťa, ale pred dovŕšením jedného roka sa mu začalo zväčšovať bruško. Nepozdávalo sa nám to, lebo mal oveľa väčšie bruško ako deti v jeho veku. Zobrali sme ho na vyšetrenie, ale povedali nám, že to nie je nič vážne. Práve sme sa chystali na dovolenku a mali sme obavy, aby sa niečo nezanedbalo. Opäť sme ho zobrali k lekárke a vyžiadali si aj sonografické vyšetrenie,“ hovorí mama malého bojovníka. Po vyšetrení zrazu nabrali veci závratné tempo. Takmer okamžite nasledoval prevoz do Bratislavy na Kliniku detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb.

Diagnostický proces aj samotná operácia mali už potom rýchli spád. ,,Kontaktovala nás pani prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie (KDHaO) LF UK a NÚDCH, prof. Alexandra Kolenová, PhD., že majú dieťatko s obojstranným tumorom, ktoré už respiračne zlyháva,“ povedal Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a zároveň operujúci lekár. ,,Na CT vyšetrení sme videli obojstranný veľký nádor na obličke, ktorý tlačil na bránicu a boli utláčané pľúca. Dieťatko už začínalo mať problémy s dýchaním. Rozhodli sme sa pre urgentnú operáciu. Jeden tumor s hmotnosťou 1,3 kg a minimálnym množstvom obličkového tkaniva, sme museli vybrať aj s obličkovým tkanivom,“ pokračoval.

Po urgentnej, no úspešnej operácii sa malému bojovníkovi uľavilo a mohol nastúpiť na onkologickú liečbu. Chemoterapiou sa lekárom podarilo takmer rovnako veľký tumor na druhej obličke zmenšiť a približne po roku od prvej operácie čakal chlapčeka druhý operačný výkon. „Obojstranné nádory obličiek v detskom veku sú mimoriadne vzácne, pacienti sú liečení podľa medzinárodných štandardných postupov. V prípade nášho pacienta štandardná liečba zlyhávala, jeden z nádorov v úvode vôbec nereagoval na chemoterapiu a druhý nádor si vyžadoval špeciálny prístup. Po konzultáciách ďalšieho postupu so zahraničnými špecialistami v Holandsku a USA bolo nutné podstúpiť vysoko náročné a rizikové operácie. Zvažovali sme a diskutovali, kde budú operácie realizované. Rodičia dlho neváhali a vložili svoju dôveru a svoje dieťa do rúk slovenských lekárov, “ uviedla doktorka Kolenová, prednostka KDHO NÚDCH, kde chlapček spolu s rodičmi strávil veľkú časť svojej liečby.

,,Napokon sme sa rozhodli chlapčeka operovať na našom pracovisku, čo si želali aj samotní rodičia. Aj na druhej obličke bol veľký nádor s malým percentom obličkového tkaniva, ktoré bolo nutné ponechať, aby oblička fungovala. Urobili sme parciálnu nefrektómiu, pri ktorej sme odstránili len nádor a zvyšnú časť obličkového tkaniva sa nám podarilo zachrániť a zachovať. Po úspešnej operácii má dieťatko všetky obličkové parametre v poriadku a funguje bez ťažkostí,“ doplnil doktor Bartoň.

,,Táto operácia bola pre nás skutočnou chirurgickou výzvou, akú radi prijímame. Išlo o operáciu na hranici technických možností s neobvykle komplikovanou rekonštrukciou zvyšku obličky po odstránení tumoru. V porovnaní s nádormi obličiek, ktoré resekujeme napríklad u dospelých, je Wilmsov tumor krehký a manipulácia s ním musí byť o to opatrnejšia. Našťastie, operácia prebehla perfektne a mám veľkú radosť, že sa malý pacient má dobre a jeho orgán funguje,“ doplnil lekár Ján Breza.