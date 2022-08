Čaká nás víkend plný zvratov: Bude počasie SIAFu priať? PREDPOVEĎ Meteorológovia dvíhajú varovný prst, hrozia búrky!

BRATISLAVA – Búrky, povodne, silný vietor, následne horúčavy. Aj tak by sa dal zosumarizovať tento týždeň z pohľadu počasia. Víkend bude v znamení najväčšieho leteckého podujatia na Slovensku, a to leteckých dní SIAF. Mnohých preto zaujíma, na čo sa počas víkendu pripraviť. Aké teda bude počasie?

Archívne VIDEO Búrky so sebou priniesli aj intenzívne lejaky: Od Sabinova pred vjazdom do Bertotoviec sa po ceste valila voda!

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude jasná až polojasná. Nad ránom treba počítať s hmlou či nízkou oblačnosťou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 20 až 15, v údoliach 9 stupňov Celzia. Cez deň bude rovnako, ako v noci, jasno až polojasno, postupne oblačnosti bude pribúdať. V západnej polovici krajiny treba počítať aj s prehánkami či búrkami.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Pozor by si tak mali dať najmä tí, ktorí sa chystajú na letecké dní SIAF. Napriek hrozbe zrážok či búrok však bude teplo a dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30, na juhu a Zemplíne do 34 stupňov Celzia. Na horách teplota dosiahne okolo 17 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Očakáva sa, že cez deň spadne do 5 milimetrov zrážok, pri búrkach to môže byť až do 30 milimetrov. Meteorológovia vydali na sobotu pre krajný východ výstrahy prvého stupňa pred horúčavami. Tie platia pre okresy Košice-okolie, Košice, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a Sobrance od 13. do 17 hodiny.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Nedeľa

V nedeľu bude prevažne oblačno, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä na východe.

V noci ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach treba počítať s prehánkami či dažďom, ojedinele aj s búrkami. Zrána sa ojedinele vyskytne hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 14, v údoliach ojedinele okolo 12 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na juhu, Šariši a Zemplíne do 32 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ, predpovede.sk

Pondelok

Prvý deň nového týždňa, ktorý je zároveň sviatkom, bude v znamení premenlivej, prevažne veľkej oblačnosti. Miestami sa môžu vyskytnúť aj prehánky, dážď, ojedinele

aj búrky. Na západe Slovenska bude postupne menšia oblačnosť. Najnižšia nočná teplota dosiahne 19 až 14 stupňov Celzia, na severozápade ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 22 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.