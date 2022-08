Fico poďakoval Uhríkovi za zber podpisov za referendum: Tie by mal Smer odovzdať prezidentke v stredu

BRATISLAVA - Petičný výbor by mal odovzdať vyzbierané podpisy za referendum o predčasných voľbách prezidentke SR Zuzane Čaputovej v stredu (24. 8.). Pre TASR to uviedol šéf petičného výboru Igor Melicher (Smer-SD) s tým, že na tomto termíne sa predbežne dohodli s prezidentskou kanceláriou.

"Pätnásteho augusta sme ukončili zber podpisov v uliciach, kde sme mali tímy," uviedol Melicher s tým, že ešte dodatočne chodí niekoľko podpisov poštou. Podľa jeho slov ich vyzbierali zatiaľ do 400.000, no presné číslo povedia pri ich odovzdávaní.

Galéria fotiek (3) Tlačová konferencia strany Smer-SD

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Referendum o demisii vlády a zmene Ústavy SR je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná koalícia," uviedol líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Vo videu na sociálnej sieti s predsedom hnutia Republika Milanom Uhríkom vyzval prezidentku, aby sa ho nepokúsila zmariť. Takmer pol milióna ľudí ju podľa Ficových slov žiada, aby čo najskôr referendum vyhlásila.

Uhrík dodal, že Republika sa k iniciatíve pridala preto, lebo iba kultivovanou a konštruktívnou opozičnou spoluprácou možno docieliť zmenu. Je presvedčený, že koaliční poslanci za ukončenie volebného obdobia Národnej rady SR nezahlasujú, preto ich k tomu treba demokratickým spôsobom dotlačiť.

Galéria fotiek (3) Milan Uhrík

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prezidentka už avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR. Vykazuje podľa nej znaky neústavnosti. Ak by súd skonštatoval, že daná časť nie je v poriadku, vyhlásila by referendum len o možnosti skrátenia volebného obdobia. Referendum v zmysle Ústavy SR vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Vyhlásiť ho má hlava štátu do 30 dní od prijatia petície občanov.