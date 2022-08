Pellegrini vyzval Kollára splniť sľub a predložiť novelizáciu ústavy: Vypísanie referenda o predčasných voľbách

BRATISLAVA - Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár by mal splniť svoj sľub a predložiť na najbližšiu schôdzu parlamentu návrh zmeny Ústavy SR, vďaka ktorej by sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách, respektíve, aby poslanci mohli hlasovaním ukončiť volebné obdobie. Vyzval ho na to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Kollár koncom júna avizoval, že podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia. Pellegrini mu na stredajšej tlačovej konferencii pripomenul, aby návrh podal, keďže v piatok (26. 8.) uplynie termín na podávanie návrhov zákonov do parlamentu. Najbližšia riadna schôdza parlamentu sa má začať 13. septembra. Pellegrini zároveň reagoval na odovzdanie podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

Hlas-SD sa zúčastnil na petičnej akcii

Iniciatíva vychádzala podľa neho zo Smeru-SD, pričom Hlas-SD sa zúčastnil na petičnej akcii. Dodal, že Hlas-SD odovzdal niekoľko desiatok tisíc podpisov, pričom ľudia okrem týchto podpisov posielali hárky aj priamo na centrálu Smeru-SD. Líder Hlasu-SD si myslí, že prezidentka sa s referendovými otázkami obráti na Ústavný súd SR. Súhlasí s tým, že najoptimálnejšie by bolo, keby sa referendum konalo počas komunálnych a regionálnych volieb, keďže by malo vyššiu šancu na úspech.

Referendum by malo obsahovať dve otázky

Parlament by mal podľa neho urobiť v tomto smere krok a znovelizovať ústavu, ktorá umožní vládam do budúcna rozhodnúť, že si chcú skrátiť svoje volebné obdobie. Predstavitelia opozičného Smeru-SD a členovia petičného výboru odovzdali v stredu v Prezidentskom paláci 406.039 podpisov za vyhlásenie referenda o páde vlády a zmene Ústavy SR.

Referendum by malo obsahovať dve otázky. Občania by mali odpovedať na to, či súhlasia s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu. V druhej otázke by sa ich pýtali na to, či súhlasia s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR, a to zmenou ústavy.