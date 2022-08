59 % Slovákov si pravidelne sporí na dôchodok: Takmer polovica opýtaných si neodkladá na dôchodok

Žijeme v neistej dobe, kedy na jednej strane zúri vojna u našich susedov a na druhej sa musíme vysporiadať s neustálym zdražovaním a stúpajúcou infláciou. Naše príjmy rastú porovnateľne pomalšie než výdavky, no ani napriek tomu by sme nemali zabúdať na budúcnosť. Nezáleží na tom, či máte 20, 30 alebo 40 rokov, na svoj dôchodok by ste mali myslieť už teraz. Veľa Slovákov na to ale zabúda a takmer polovica z nich si nevytvára vôbec žiadne úspory.

Pracovný portál Kariéra.sk realizoval prieskum, do ktorého sa zapojilo 4 700 respondentov. Pýtali sme sa ich, ako vnímajú finančnú situáciu vo svete, ktorá sa dotýka predovšetkým našich peňaženiek.

Takmer polovica Slovákov si neodkladá žiadne peniaze na dôchodok

„Svoju budúcnosť môžeme zlepšiť a ovplyvniť aj tým, že si budeme odkladať peniaze a vytvárať tak rezervu. Mladí ľudia si často neuvedomujú, že na dobrý dôchodok by si mali začať odkladať peniaze už teraz. Až 47 % opýtaných Slovákov priznalo, že si neodkladajú žiadne peniaze na dôchodok,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie a PR Kariéra.sk.

Našťastie, väčšej polovici (53 %) záleží na tom, čo bude o pár rokov a to, čo im zostane, si odložia. Aj keby malo ísť o malú čiastku peňazí.

Výška našich výplat úzko súvisí aj s tým, koľko si chceme alebo môžeme dovoliť odložiť bokom. Priemerná mzda Slovákov patrí k najnižším v Európskej únii, z toho dôvodu si až opýtaných 59 % opýtaných dokáže mesačne odložiť menej ako 100 eur.

Sumu 100 eur si mesačne dokáže odložiť 22 % opýtaných respondentov. Čiastkou 200 eur prispeje na svoj dôchodok približne 7 % Slovákov. Niektorí Slováci si môžu dovoliť odložiť aj viac. Medzi 300 až 400 eur si mesačne odkladá 5 % opýtaných a sumu 500 eur takmer 7 %.