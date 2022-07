Na kúpalisku Rumanova to cez víkend vrelo: Bol to extrém, tvrdí prevádzkovateľ! Vyhrážky a slovné útoky

KOŠICE - To, čo sa dialo v sobotu na mestskom kúpalisku v Košiciach na Rumanovej ulici, vyvolalo doslova obrovksú dávku pohoršenia. Predstavitelia minority totiž prišli v obrovskej skupinke na kúpalisko, kde obťažovali ľudí, kúpali sa bez plaviek a úplne ignorovali nariadenia plavčíkov. Vo veci sme oslovili aj prevádzkovateľa kúpaliska - Tepelné hospodárstvo, ktoré prinieslo do celej veci viac informácií.

Celé sa to udialo v sobotu 23. júla. Mnohých obyvateľov východoslovenskej metropoly vyhnali k vode extrémne teploty, ktoré cez víkend atakovali aj hranicu 38 stupňov Celzia. Mnohí sa preto s vidinou osvieženia a príjemného dňa vybrali na kúpalisku Rumanova. To, čo tam zažili, však rozhodne nečakali.

Na sociálnej sieti sa totiž kopili sťažnosti miestnych, ktorí tvrdia, že to, čo zažili, bola jedna veľká katastrofa. "Ľudia musia mať malé deti vo veľkom bazéne, lebo v tom malom je invázia spoluobčanov v oblečení a bez štipky rešpektu voči malým deťom," napísala na sociálnej sieti jedna Košičanka. Obdobných sťažností ale bolo oveľa viac. Podľa návštevníkov totiž Rómovia, ktorí prišli na kúpalisko, nedodržiavali pravidlá, do bazénov chodili v bežnom oblečení, boli neprispôsobiví a robili okolo seba neporiadok. Údajne nebolo nič nezvyčajné, že sa v bazéne kúpali v slipoch, spodnej bielizni, či tielkach.

Podľa portálu Korzár plavčíci krátko potom rezignovali a vyvíjajúcu situáciu sledovali obďaleč. "A čo mám robiť? My sa snažíme. Zapískam, upozorním, ale oni si robia, čo chcú. Vidíte, tak sa tu roztiahli, že aj miesto pre plavčíkov zabrali. To by mal riešiť správca. Jedných z bazéna vyženiete, ďalší prídu. My kontrolujeme plavky, ale nedá sa byť všade," povedal jeden z nich. Ako dodal, po upozornení prišli zo strany skupinky slovné útoky.

Čo na to prevádzkovateľ?

Vo veci sme preto oslovili aj prevádzkovateľa kúpaliska Rumanova, ktorým je Tepelné hospodárstvo. Podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku Štefana Ferencza boli uplynulé dni na kúpalisku mimoriadne rušné, pretože mnohí Slováci sa chceli ovlažiť a uniknúť tak pred extrémnymi teplotami. "Počas najhorúcejších dní uplynulého týždňa (od stredy do soboty) prišlo na kúpalisko Rumanova celkom 5 629 návštevníkov, čo je v priemere vyše 1 400 návštevníkov za deň. Mimoriadne horúčavy dali zabrať nám aj našim zamestnancom. Našou prioritou bolo dokázať udržať prevádzku, a najmä kvalitu vody v bazénoch, ako aj každodenné vyčistenie a dezinfekciu areálu, čo pri takýchto vysokých teplotách a počte návštevníkov nie je jednoduché," napísal pre Topky.sk

Ako vysvetlil, vnímajú zvýšenie problémových situácií v porovnaní s minulými rokmi, ku ktorým dochádza za posledné týždne. Tie musia riešiť s neprispôsobivými občanmi, ktorí aj napriek upozorneniam zo strany zamestnancov kúpaliska pravidelne porušujú pravidlá kúpaliska. Aj z toho dôvodu nenechal správca nič na náhodu a poučili ako zamestnancov, tak aj plavčíkov, ako by mali riešiť podobné situácie a aby zvýšili ostražitosť. "Vo väčšine prípadov dokážeme situáciu zvládnuť a návštevníci rešpektujú opakované výzvy a upozornenia. Uplynulú sobotu to tak nebolo aj kvôli tomu, že počet týchto neprispôsobivých návštevníkov dosiahol zrejme rekordnú hranicu za dlhú dobu," konštatoval Ferencz.

Vyhrážky a úplný ignor

Podľa námestníka riaditeľa TEHO sa totiž pri vstupe kontrolovali, či majú návštevníci so sebou plavky, boli upozorňovaní na to, aby sa správali slušne, no vo väčšine prípadov tieto pokyny ignorovali. Ba čo viac, skupina Rómov slovne napádala zamestnancov, či už pri vstupe na kúpalisko, pri pokladni, či pri kontorle vhodného oblečenia určeného na kúpanie. "Neprispôsobiví návštevníci rovnako ignorovali aj výzvy plavčíkov či nášho správcu, ktorí po čase žiaľ stratili ochotu a vôľu danú situáciu razantnejším spôsobom riešiť. Prijali sme opatrenia, aby sa takýto ich prístup už v budúcnosti neopakoval. Všetkým návštevníkom, ktorí takúto situáciu zažili, resp. sa cítili nepohodlne, sa týmto ospravedlňujeme," napísal Ferencz.

Ako vysvetlil, vec začali riešiť už v nedeľu, teda deň po incidente, a naďalej v jej prešetrovaní budú pokračovať. Rovnako chcú pokračovať aj v ďalšom preškolovaní zamestnancov, aby vedeli, ako podobné situácie a udalosti riešiť. Okrem toho chcú na kúpalisku zvýšiť množstvo reštriktívnych opatrení, ale zaviesť aj razantnejší postup voči podobným siutáciám a neprispôsobivým občanom, ktorí nebudú dodržiavať poriadok a čistotu v areáli kúpaliska.

"V rámci prevencie budú v areáli kúpaliska niekoľkokrát denne hliadkovať aj príslušníci Mestskej polície Stred, s vedením ktorej sme to konzultovali. Stále platí, že prioritou je pre nás udržanie vysokého štandardu, čo sa týka úpravy a dezinfekcie vody alebo čistoty priestorov zázemia. Urobíme všetko pre to, aby sa naši návštevníci cítili na kúpalisku čo najpríjemnejšie. Mali sme k tomu aj stretnutie so správcom kúpaliska. Ten dostal pokyn, aby čo najskôr reagoval na každý podnet ohľadom nedodržiavania pravidiel kúpeľného poriadku. V prípade zjavného porušenia kúpeľného poriadku môže vykázať návštevníka z priestorov kúpaliska. V prípade neuposlúchnutia takejto výzvy bude na miesto privolaná hliadka MsP a v spolupráci s nimi budeme situáciu riešiť aj prostredníctvom záznamov z našich kamerových systémov," uzavrel Ferencz.