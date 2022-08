Zdá sa, že treba novú ústavu, tvrdí Mazák

"Vo všeobecnosti sa mi zdá, že dobové požiadavky na ústavný text už niekedy prevyšujú jeho rozsah a dosah," vyhlásil Mazák. V tejto súvislosti spomenul ochranu životného prostredia, vzťahy medzi štátom a územnou samosprávou či ťažkosti s uplatnením zodpovednosti za porušovanie zákonnosti aj ústavnosti napríklad v časoch pandémie.

Prípadné zmeny ústavy vidí vo vytvorení mechanizmu, ktorý by zaistil potrebnú stabilitu ustanovení základného zákona. Pri niektorých ústavných orgánoch by zase uvažoval o ich vypustení. Súčasne by nastavil inakšie a presnejšie pravidlá vzájomných vzťahov medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. "Pomaly mi to vychádza takmer na celkom novú ústavu. Preto nepokračujem," dodal Mazák.

Každé zlepšenie ochrany základných práv a slobôd je vítané

Ochrana základných práv a slobôd je však podľa neho na Slovensku zaručená. Na papieri aj v reálnom živote. "Prirodzene, dochádza aj k ich porušeniu, avšak obeť má poruke dostatok právnych prostriedkov, aby sa zásadne domohla súdnej aj mimosúdnej ochrany," uviedol Mazák. Ochrana jednotlivca v základnom projekte spĺňa podľa jeho slov európske štandardy. "Európska komisia vidí u nás nejaké problémy, ale tie nebránia konštatovaniu, že právny štát začína naberať aj v našej krajine reálne a čoraz kvalitnejšie prejavy svojho dynamického pôsobenia," vyhlásil. Každé zlepšenie ochrany základných práv a slobôd je však podľa neho vítané a aj potrebné.

Narýchlo pripravované znenie ústavy z roku 1992 bolo podľa Mazáka vzhľadom na dlhé roky čakania štátnej samostatnosti pochopiteľné, avšak muselo sa zákonite prejaviť. "V medzerách, nižšom alebo žiadnom prognostickom rozmere jej pôsobenia a tiež aj v nepochopení, že republika vznikla na troskách iného režimu, od ktorého bolo potrebné až nevyhnutné sa razantnejšie oddeliť a vymedziť," poznamenal predseda Súdnej rady.

Viac ako racionálne prístupy a poctivé premýšľania nad textom prvej ústavy pôsobili podľa neho v tom čase entuziazmus, radosť a dychtivosť. Neskôr nasledovali ústavné zmeny, ktoré prekročili dve desiatky zásahov. "Viaceré z nich boli výsledkom politického obchodovania, ale nájdu sa aj také, ktoré skvalitnili články základného zákona," skonštatoval Mazák. Inflácia vstupov do ústavy by však podľa neho mala prestať. "Predpokladá to vyvodiť poučenie z doterajších noviel ústavy, ktoré skôr destabilizujú ústavné pomery, než aby ich v optimálnej miery upevňovali," doplnil.