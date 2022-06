Nová COVID vlna predsa len príde: TOTO očakáva rezort zdravotníctva! Hlavný hygienik zopakoval odporúčania

BRATISLAVA - Nová vlna koronavírusu bude zrejme slabšia, prírastok infikovaných sa očakáva koncom leta a začiatkom jesene. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neočakáva, že bude treba zaviesť rovnaké plošné opatrenia ako pri predchádzajúcich vlnách. Rezort to uviedol na sociálnej sieti.

V súvislosti s novými subvariantmi omikronu BA.4 a BA.5 pozorujeme vo viacerých európskych krajinách nárast počtu nových prípadov a v niektorých prípadoch aj nárast počtu hospitalizovaných. Mierny nárast počtu nových prípadov máme už aj u nás.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril aj aktuálnej COVID situácii

Nové obávané subvarianty

"Väčšina obyvateľov už získala nejakú formu imunity nadobudnutú buď očkovaním, alebo prekonaním ochorenia," ozrejmil. T-bunky podľa neho poskytujú ochranu aj niekoľko rokov po očkovaní či prekonaní ochorenia. Nárast počtu prípadov, prípadne hospitalizácií podľa ministerstva súvisí s novými subvariantmi omikronu BA.4 a BA.5. "Šíria sa rýchlejšie ako predchádzajúce mutácie vírusu a je pri nich vyššia pravdepodobnosť reinfekcie," upozornil rezort.

Účinnosť očkovania je nižšia, ale stále ochráni pred hospitalizáciou

Účinnosť očkovania proti novým variantom je podľa neho nižšia, ale stále vysoká, najmä pokiaľ ide o ochranu pred hospitalizáciou alebo úmrtím. MZ SR aj naďalej apeluje na opatrnosť pred ochorením COVID-19, vyššiu mieru hlavne rizikovým skupinám. "Aj Svetová zdravotnícka organizácia pripomína, že ešte nemožno hovoriť o konci pandémie," skonštatovalo.

Prekrytie horných dýchacích ciest odporučilo ľuďom s trvalo oslabenou imunitou, chorobami srdca, pľúc, cukrovkou a inými závažnými ochoreniami. MZ poukázalo na to, že nosiť by ich vo vlastnom záujme mali tiež seniori, tehotné ženy, dojčiace matky či osoby, ktoré pociťujú príznaky ochorenia. Zdôraznilo, že nosenie respirátora odporúča najmä ľuďom, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, alebo boli v kontakte s infikovaným.

Mikas odporúča prekrytie horných dýchacích ciest seniorom či tehotným ženám

Rúška a respirátory sú účinnou a nenákladnou pomôckou pre obmedzenie šírenia vírusu od infikovanej osoby do okolia. Pripomenul to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Prekrytie horných dýchacích ciest v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 naďalej odporúča tehotným ženám či seniorom.

"Prekrytie horných dýchacích ciest predstavuje bariéru chrániacu aj zdravú osobu, zvlášť pokiaľ obe tieto osoby majú správne nasadené rúško či respirátor cez nos aj ústa. Nechránia tak iba osobu, ktorá ho má nasadené, ale aj osoby v jeho okolí," ozrejmil. Mikas pripomenul, že respirátor je naďalej povinný pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára a zákazníkov lekární.

Nosenie respirátora je stále povinné na týchto miestach

Prekrytie dýchacích ciest dôrazne odporučil osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia, seniorom, tehotným ženám, dojčiacim matkám, osobám s trvalo oslabenou imunitou či osobám s ochoreniami, napríklad srdca, pľúc. Rúško či respirátor by podľa neho mali tiež nosiť ľudia, ktorí sa nachádzajú v blízkosti osôb, ktoré vykazujú známky ochorenia.

Nosenie respirátora odporučil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vo všetkých zariadeniach, kde sa nachádzajú zraniteľné skupiny ľudí. "Vo väčšine z nich je jeho nosenia povinné," pripomenula hovorkyňa úradu Daša Račková. Prekrytie dýchacích ciest sa podľa nej naďalej odporúča aj na hromadných podujatiach, v prostriedkoch verejnej dopravy či v interiéroch verejných budov. "Taktiež pri ceste do zahraničia hromadnými prostriedkami a na preplnených miestach v zahraničí," doplnila.