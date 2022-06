Napätie v koalícii narastá: Pčolinský neráta s tým, že kollárovci zahlasujú za Sulíkov odchod! Gyimesi má vlastný postoj

"Nepredpokladám, že by klub Sme rodina hlasoval za odvolanie predsedu ešte stále koaličnej strany," povedal Pčolinský. Dodal, že o postupe pri hlasovaní ešte budú hovoriť na poslaneckom klube. Podpredsedovi strany Za ľudí Jurajovi Šeligovi nie je jasné, prečo chce Smer-SD odvolávať Sulíka. "Vnímam to z ich strany ako snahu rozbiť vládnu koalíciu," povedal. Návrh na odvolanie Sulíka avizoval opozičný Smer-SD. Dôvodom má byť blamáž s ruskou ropou a poškodenie záujmov obyvateľov Slovenska.

Sulík sa pred rokovaním vlády obul do novinárov: Platí dohoda, nebudeme sa vyjadrovať!

Gyimesi chce hlasovať so Smerom

Ešte minulý týždeň na tlačovej konferencii vyzval Sulíka na odchod poslanec OĽaNO György Gyimesi. Podľa jeho slov bude s najväčšou pravdepodobnosťou hlasovať v parlamente za Sulíkove odvolanie. A to spolu s opozičným Smerom.

„Je to môj osobný postoj, pretože Richard Sulík od mojej tlačovky nevyvrátil podozrenia, že zlyhal. Na mojej tlačovke som objavil sedem nezmyslov, ktoré budem prezentovať. Myslím, že by už nemal byť ministrom hospodárstva,“ povedal Gyimesi pre portál Aktuality. Konať tak zrejme budú viacerí členovia klubu OĽaNO. Ak by sa tak stalo, išlo by o vážne porušenie koaličnej zmluvy. "Členovia koaličnej rady sa zaväzujú, že odporučia svojim poslancom, aby neiniciovali vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi v Národnej rade Slovenskej republiky a ani sa k takýmto hlasovaniam nepripojili,“ píše sa v zmluve.

VIDEO Poslanec OĽaNO György Gyimesi vyzval Richarda Sulíka na odstúpenie, vraj je v ohrození fungovanie Slovnaftu

Nedávno však Gyimesi urobil podobný prešľap, kedy predložil do parlamentu návrh zákona, ktorého je spoluautorom s opozičným exkotlebovcom Tomášom Tarabom. Viacerým členom klubu OĽaNO sa kroky Gyimesiho nepáčili, a to ani premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorý Gyimesiho vyzval, aby návrh z parlamentu stiahol. Ten tak však urobiť nemieni.