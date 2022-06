Tvrdá rana Matovičovi! SaS vetovala ďalší jeho návrh: Nenecháme sa vydierať

BRATISLAVA - Strana Richarda Sulíka Sloboda a Solidarita sa v stredu rozhodla vetovať návrh Igora Matoviča (OĽaNO). Ten chcel predloženou novelou docieliť zvyšovania platov učiteľov a zamestnancov školstva o 10 %. Dosiahnuť to chcel aj tak, že by sa pristúpilo k zvyšovaniu daní na alkohol či hazard. Sulík po rokovaní vlády povedal, že návrh SaS vetovala, no pochvaľoval si a oceňoval, že toto veto bolo z ostatných strán rešpektované . Liberáli totiž naďalej nesúhlasia s akýmkoľvek zvyšovaním daní.

Matovič prišiel s návrhom pod pazuchou

Sulík potvrdil, že premiér Eduard Heger, vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) a aj Sme rodina v zastúpení Milana Krajniaka ich veto rešpektovali. "Dnes tento návrh Matovič na vládu predložil takpovediac "pod pazuchou" a my sme tento návrh vetovali," potvrdil Sulík. "Na platy učiteľov by sme mali nájsť peniaze z rozpočtu, spájanie vnímame ako nekorektné. Vnímame to ako vydieranie, ale chcem sa vyhnúť silným slovám," povedal po vláde Sulík.

Galéria fotiek (3) Richard Sulík

"Ak máme zvýšiť daň z alkoholu - v poriadku. Chceme vidieť, že budú menšie alebo zrušené koncesionárske poplatky, lebo to pomôže všetkým ľuďom. Ak má byť zvýšená daň z hazardu, chceme vidieť, že bude zrušený 8-percentný poistný odvod, lebo aj to platia ľudia," uvádza príklady šéf liberálov.

V SaS si chcú si dať "pohov"

"Rozhodli sme sa, že si dáme chvíľku 'pohov', aby sa táto situácia upokojila. Mrzí ma, že to dospelo takto ďaleko," povedal Sulík. Na vláde mali podľa jeho slov otvorenú diskusiu aj s Matovičom. Nevie, kedy začnú opäť chodiť na koaličné rady. "Začneme to robiť vtedy, keď budeme mať pocit, že sa situácia ukľudnila," dodal. Deklaroval, že všetci ministri SaS sú k dispozícii premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO). "Je to náš šéf, my to rešpektujeme," podčiarkol.

Neúčasť SaS na koaličných radách podľa strany neohrozí fungovanie štátu. Sulík uviedol, že o koaličných návrhoch sú pripravení rokovať s premiérom i ďalšími ministrami. Ich súhlas v zmysle koaličnej dohody tak podľa jeho slov vedia dať aj takýmto spôsobom. Poznamenal, že si vedia sadnúť aj šéfovia poslaneckých klubov. Sulík vidí aj výhody ich neúčasti na koaličných radách. Napríklad podľa neho možno zákony začnú prechádzať riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním.