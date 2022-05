Otrasný čin detí: Za bieleho dňa okradli seniorku, odniesli si šperky za viac ako tisíc eur

VRANOV NAD TOPĽOV – Zločinu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže formou spolupáchateľstva, pri ktorých bola poškodenou 82-ročná seniorka z Vranova nad Topľou, sa v pondelok (23. 5.) dopustili dve miestne maloleté. Na mieste zločinov mal byť prítomný ešte jeden chlapec. Vyplýva to z vyšetrovania vranovských policajtov.

"Získanou dôkaznou situáciou bolo preukázané, že skutku sa dopustili dve slečny vo veku 15 a 13 rokov a prítomný bol aj deväťročný chlapec. Všetci pochádzajú z Vranova," priblížila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Maloleté v pondelok po vzájomnej dohode neoprávnene vošli na oplotený dvor jedného z miestnych rodinných domov. Jedna z nich vylákala majiteľku z domu, sotila ju na zem a následne utiekla.

VOPRED SA DOHODLI A OKRADLI 82 ROČNÚ BABKU Dve ženy po tom, ako si dohodli spoločnú „akciu“, vošli v pondelok podvečer... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Wednesday, May 25, 2022

Druhá pod zámienkou pomoci vošla s poškodenou do domu, odkiaľ ukradla zlaté šperky a z peňaženky peniaze. Spôsobenú škodu vyčíslila seniorka na viac ako 1000 eur. Vzhľadom na vek páchateľov polícia vzniesla obvinenie len voči 15-ročnej páchateľke, po zadržaní ju umiestnila do cely policajného zaistenia. Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na jej vzatie do väzby. "Ďalší dvaja nie sú trestnoprávne zodpovední," uzavrela hovorkyňa.