Príbeh ako z hororu! Seniorku vylákali do Bratislavy, obrať ju chceli o tisíce eur: Neuveriteľná reakcia taxikára

BRATISLAVA – Z prístupu tohto taxikára by si ma brať príklad každý. Napriek tomu, že seniori z každej strany počúvajú varovania, aby nenaleteli na telefonáty od „príbuzných“ v núdzi, ktorí ich požiadajú o finančnú pomoc, stále sa nájdu prípady, kedy naivní dôchodcovia takto prídu o takmer všetky svoje ťažko usporené peniaze. Podobne mohla zrejme skončiť aj 84-ročná žena, mala však šťastie, že nasadla do správneho taxíka.

Na kuriózny prípad z našich ulíc upozornila polícia. „Zneužitie dôvery rodinných vzťahov je silným nástrojom páchateľov. Chamtivosť zlodejov nemá hraníc, čoho je dôkazom bezcitné okrádanie bezbranných seniorov, ktorí nemajú rovnaký prístup k informáciám ako mladšie generácie,“ poznamenali s tým, že pondelkový pokus o podvod začal netradične.

„84-ročnú ženu zo Senca kontaktoval neznámy muž, ktorý sa jej najprv opýtal, či pozná jeho hlas. Seniorka mala pocit, že v hlase muža spoznala jej bratranca Vinca. Ten jej uviedol, že potrebuje 15 000 eur a zároveň jej povedal, aby išla vybrať do banky požadovanú sumu. Dôchodkyňa po výbere 5 000 eur opäť kontaktoval ´bratranec Vinco´, ktorý jej dal pokyn, aby sa na taxíku dostavila do nákupného centra na Vajnorskej ulici v Bratislave, kde si od nej prevezme uvedenú sumu peňazí,“ začali s popisom udalostí.

Podľa Vincových pokynov si seniorka objednala taxík a zo Senca cestovala až do nákupného centra v Bratislave. Taxikárovi sa však zjavne na celom príbehu niečo nepozdávalo a po príchode na parkovisko sa z dôvodu obavy o seniorku rozhodol, že ju bude sprevádzať až do vnútorných priestorov centra. To podľa polície zrejme odradilo páchateľa od osobného stretnutia so seniorkou. Namiesto toho staršiu ženu následne kontaktoval, aby vybrala ďalších 10 000 eur a poslala taxikára preč. To však odmietla a celú komunikáciu ukončila. „Vďaka taxikárovi a jeho príkladnej reakcii 84-ročná seniorka neodovzdala žiadne peniaze falošnému bratrancovi Vincovi,“ tvrdí polícia.

V súvislosti s uvedeným prípadom už začal poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Senci trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu v štádiu pokusu. „Opäť Vás vyzývame, aby ste upozornili svojich starších príbuzných na podvodné konania, ktoré môžu na nich skúšať neznáme osoby. Povedzte im o nástrahách a spôsoboch konania, ktoré sa pravidelne opakujú, aby sa nestali aj Vaši blízki obeťou trestného činu,“ dodala polícia.