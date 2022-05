Obrovská explózia vo výrobnej hale v Malackách: Zasahovali desiatky hasičov! Na miesto udalosti prišiel minister vnútra

"Podľa doterajších informácii k zraneniu osôb nemalo dôjsť," uviedla polícia. O prípadných obmedzeniach v doprave bude verejnosť informovať.

Explózia s následným požiarom v hale na drevovýrobu v Malackách

Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) priblížilo, že k výbuchu došlo v hale na drevovýrobu. "Na mieste sú profesionálni hasiči z Malaciek a dobrovoľní hasiči zo Stupavy a Plaveckého Štvrtku. Požiar sa snažia dostať pod kontrolu pomocou desiatich cisterien a výškovej techniky," priblížilo. Nevylúčilo vyslanie ďalších síl a prostriedkov.

❗NOČNÁ EXPLÓZIA V MALACKÁCH❗ AUTENTICKÉ ZÁBERY Z MIESTA

Na miesto udalosti ide aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Informovala o tom jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Primátor Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti upokojuje verejnosť, že nie je zaznamenaný chemický únik, ktorý by predstavoval riziko pre obyvateľov. "Ak by k tomu prišlo, využijeme naše vnútorné mechanizmy varovania," uistil. Informoval takisto, že do Malaciek presunú kontrolné chemické laboratórium, ktoré bude z preventívnych dôvodov monitorovať ovzdušie.