PRÁVE TERAZ Premávku v Bratislave komplikujú nehody, najmä na vjazde do mesta po D1 zo Senca

BRATISLAVA - Dopravnú situáciu v hlavnom meste Bratislava komplikujú v pondelok ráno aj nehody. Zelená vlna RTVS upozorňuje na zhruba hodinové zdržanie na vjazde do Bratislavy po D1 smerom zo Senca.

"Na 16. kilometri sa v ľavom pruhu zrazili štyri autá, v kolóne sa môžete zdržať takmer hodinu," informuje. Okrem toho upozorňuje aj na nehodu v meste na Legionárskej ulici v križovatke pri Račianskom mýte. So zdržaním treba rátať najmä smerom k hlavnej stanici.

So zdržaniami na cestách treba počítať aj v okolí hlavného mesta. Zelená vlna upozorňuje na kolónu v Rovinke smerom do Bratislavy so zdržaním 20 minút.