Mamičku zasiahol blesk, zrazu videla do budúcnosti: V sne zažila posledné minúty pred hrôzostrašnou tragédiou!

V podcaste „Shaman Oaks“ prezradila, že asi pred 35 rokmi zobrala svoje deti do miestnej synagógy a po ceste ich zastihla búrka. Nanešťastie pre sa jej snubný prsteň dotýkal kovovej konštrukcie dáždnika, ktorý náhle ho zasiahol blesk. Elizabeth si spomenula na mimotelový zážitok, keď si uvedomila, že jej mŕtvola leží na parkovisku pri synagóge. „Pomyslela som si, kde je môj dáždnik? Tak som sa pozrela von oknom. Samozrejme, môj dáždnik bol na parkovisku. Pozrela som sa doprava a uvidela som samu seba na zemi,“ uviedla.

Prvé, čo jej napadlo, bolo, že jej zásah blesku poškodil topánky. Keď sa však pozrela na svoje nohy, uvedomila si, že sa vznáša kúsok od zeme. O chvíľu neskôr ju plávajúca guľa svetla odviedla preč do záhradného raja. „Nebola je to pozemská záhrada. Boli tam rôzne rastliny. Kvety kvitli a doslova explodovali farbami – je to frustrujúce, pretože slovami sa to jednoducho opísať nedá,“ prezradila. Následne viedla dlhý rozhovor so svojím zosnulým starým otcom. „Povedal mi, že ak chcem, môžem tam zostať, alebo sa môžem rozhodnúť vrátiť. A chystal sa mi pomôcť urobiť toto rozhodnutie zodpovedaním všetkých otázok, ktoré som mu položila,“ uviedla Elizabeth.

Starý otec jej povedal, že ak sa rozhodne vrátiť späť na Zem, bude mať ďalšie dieťa, ale aj to, že jej manželstvo sa skončí rozvodom. Napriek tomu sa rozhodla, že sa vráti. Elizabethin starý otec, ktorý ju varoval, že tento proces bude veľmi bolestivý, jej povedal aj pár vecí o budúcnosti. Prezradil jej výsledok tohoročného Super Bowlu a tiež povedal, že George H. Bush vyhrá nadchádzajúce prezidentské voľby v USA. „Nezaujímala som sa o politiku a bolo mi to jedno. Spýtala som sa preto, prečo mi to hovorí. A on povedal: ‚Pretože keď sa vrátiš, budeš mať problém si spomenúť, o čom sme sa rozprávali. Keď uvidíš, kto vyhrá Super Bowl, alebo uvidíš, že George Bush je vymenovaný za prezidenta, vyvolá to vo tebe spomienky‘,“ uviedla.

Nasledovali katastrofické nočné mory

Po návrate späť do pozemského života Elizabeth strávila niekoľko mesiacov v posteli, pretože mala spálené nohy. „Keď som spala, snívali sa mi veľmi špecifické sny, pamätala som si detaily. Všetko to boli zlé sny. Boli to nočné mory hrozných udalostí, cunami, zemetrasení a leteckých nešťastí,“ povedala v podcaste. Najmä jeden zo snov jej utkvel v pamäti natoľko, že sa oň podelila so svojím manželom. Ukázalo sa, že Elizabeth sa snívalo o katastrofe letu TWA 800 až do najmenších detailov. „Číslo letu som si pamätala správne. Uhádla som správny počet ľudí na palube. Bolo to pre mňa dosť znepokojujúce,“ vysvetlila.

Videla duše mŕtvych vychádzať z lietadla

Elizabeth sa s podobnými snami vyrovnávala veľmi ťažko. Bremeno tohto hrozného poznania jej sťažilo život a, ako ju varoval starý otec, jej manželstvo sa rozpadlo. Najťažšie sa vyrovnávala s nočnou morou, v ktorej sa jej snívalo, že sa rozpráva s obeťou leteckého nešťastia, práve keď malo lietadlo spadnúť z oblohy. „Bola som v lietadle a rozprávala som sa s jednou z cestujúcich. Povedala mi svoje meno. Predstavila mi svoje dieťa, ktoré sedelo vedľa nej. Bolo to ako byť na párty, len sme sa rozprávali. Zrazu som vedela, že lietadlo spadne a potrebovala som otvoriť oči,“ uviedla Elizabeth.

„Ale chytila ​​ma za ruky a nechcela ma pustiť. A kým má nepustila, nemohla som sa zobudiť. Kričala, aby som jej dieťa vzala so sebou. Vedela, že môžem odísť a chcela, aby som vzala jej dieťa,“ prezradila ďalej. Zrazu došlo k veľkému otrasu a Elizabeth sa ocitla mimo lietadla. Videla, ako z trosiek lietadla vychádzajú duše mŕtvych cestujúcich.