Nečakaný odchod Richarda Dírera z ta3: Takto vysvetľuje svoje rozhodnutie

Richard Dírer (Zdroj: Instagram RD)

BRATISLAVA - Po tom, čo v novembri minulého roka skončil v ta3 moderátor relácie V politike Rastislav Iliev, teraz odchádza aj Richard Dírer. Oznámil to na sociálnej sieti.

"Uplynulá nedeľa bola poslednou, v ktorú som moderoval reláciu V politike. S @televiziata3 sme sa dohodli na ukočení spolupráce" uviedol moderátor na Instagrame a pokračuje. "Je mi jasné, že mnohí sa budete pýtať „prečo“. Rád by som Vás však požiadal o pochopenie, že si po tých rokoch najskôr potrebujem „vyvetrať“ hlavu, Príprava a moderovanie politických diskusií vždy dali zabrať, no najmä posledné týždne a mesiace boli pre mňa náročné, nielen ale aj vzhľadom na spoločenskú situáciu, ktorá okolo nás panuje."

Richard Dírer dlhé roky pôsobil v mediálnej sfére. Spočiatku psracoval v slovenskej redakcii Deutsche Welle, odkiaľ jeho kroky viedli do STV či Best FM. Po odchode z médií bol poradcom primátora Bratislavy Iva Nesrovnal, potom pracoval aj ako riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií. Kam povedú jeho ďalšie kroky, zatiaľ nevie. "Hoci v tejto chvíli netuším, čo budem robiť, v dvoch veciach mám jasno: 1. aby sme predišli konšpiráciám, nemám namierené do politiky 2. v tejto chvíli síce médiá opúšťam, nezávislosť, sloboda médií a slova zostane navždy pre mňa kľúčovou hodnotou, na ktorej som trval, a ktorú som mohol po celý čas V politike vyznávať."