PRÁVE TERAZ V Bratislave sa tvoria kolóny, hlásené sú aj dve dopravné nehody

Kolónu hlásia na bratislavskej diaľnici D1 od výjazdu na Gagarinovej ulici smerom na Prístavný most do Petržalky, vodiči sa zdržia viac ako päť minút. Nehodu odstraňujú na výjazde z Botanickej na diaľnicu D2 do Petržalky, výrazné zdržanie zatiaľ nie je hlásené. Ďalšiu nehodu dokumentujú na Ivanskej ceste za letiskom smerom do centra, vodiči sa ani tam zatiaľ nezdržia.

Približne desať minút si vodiči postoja v kolóne na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, približne 15 minút na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy a zhruba 20 minút z Chorvátskeho Grobu a Čiernej Vody v smere do Bratislavy.