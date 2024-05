Na otvorenie výstavy fotografií Alfonza Muchu v Piešťanoch prišli aj známe tváre (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Zuzana Vačková opäť žiari! Po jej boku je nový muž, s ktorým randí už takmer pol roka. Hoci jeho identitu nechce celkom prezrádzať, prezradila nám o ňom viac než dosť. Bolo to však o ňom bez neho. Do Piešťan ho totiž nezobrala.

Zuzana Vačková sa zúčastnila otvorenia výstavy fotografií Alfonza Muchu v Piešťanoch. Neprišla na ňu sama, zobrala so sebou svoju dcéru. Najviac sa však teší na to, že si užije víkend v piešťanských kúpeľoch: „Chystám sa prísť do Piešťan trošku si oddýchnuť, ja mám veľmi rada pokojnú atmosféru kúpeľných miest, tak Piešťany budú zrejme takým druhým miestom, kde budem na začiatku leta chodiť trošku poodychovať“, plánuje herečka, ktorá svojho času na výlety brávala priateľa Petra, s ktorým boli spolu asi štyri roky. Po ich rozchode v roku 2022 však zostala sama.

To sa zmenilo koncom minulého roka: „Ja mám priateľa už od zimy, takže mám s kým ísť“, priznala Zuzana, ktorá veľmi opatrne vo februári zverejnila na sociálnej sieti zábery s neznámym mužom. Verejne sa však k tomu, že je opäť zaláskovaná, príliš nevyjadrovala: „Tak vieš ako je to s tou láskou, je taká krehká, tak netreba ju vyplašiť“. Dnes už prezradila trošku viac: „Býva kúsok odo mňa, stretávali sme sa v jednom obchode a tiež má mačku ako ja, takže máme spoločné témy… Trávime spolu veľmi veľa času“. To však nebolo všetko, čo na túto tému povedala. Čím ju nový priateľ zaujal, čo plánujú do budúcna a či žijú v spoločnej domácnosti, sa už dozviete z videa.

Vačková o novom frajerovi, ktorého skrýva: Zoznámenie ako z filmu a na TOTO sa nechala zbaliť! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)