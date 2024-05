Zmeny v predčasných dôchodkoch: Po novom sa vypočítajú TAKTO, kto bude mať na predčasnú penziu nárok?

(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)

BRATISLAVA – Rezort práce pripravil zmenu pri výpočte odchodu do penzie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš to uviedol s tým, že zrovnoprávnením výhodnejšieho predčasného dôchodku s tým klasickým sa vyhovelo zamestnávateľom, ako aj Európskej komisii. V opačnom prípade by hrozilo nevyplatenie časti peňazí z plánu obnovy.