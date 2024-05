MIMORIADNY ONLINE Čína dodáva Rusku bojovú techniku, tvrdí Británia: Kadyrov sa stretol s Putinom

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Čína poskytuje Rusku bojové vybavenie pre použitie v jeho vojne proti Ukrajine, povedal v stredu britský minister obrany Grant Shapps. Informovali o tom agentúry PA Media a DPA. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.