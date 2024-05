Nikky Haleyová oznámila, koho sa rozhodla voliť v prezidentských voľbách v USA

Bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová. (Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer, File)

"Budem hlasovať za Trumpa... Svoje priority kladiem na prezidenta, ktorý bude kryť chrbát našim spojencom a brať na zodpovednosť našich nepriateľov, ktorý zabezpečí hranice – už žiadne výhovorky – prezidenta, ktorý bude podporovať kapitalizmus a slobodu, prezidenta, ktorý pochopí, že potrebujeme menej dlhov, nie viac dlhov," povedala Haleyová na podujatí vo Washingtone.



"Trump nebol v týchto politikách dokonalý. To som už mnohokrát jasne povedala. No (prezident USA Joe) Biden bol katastrofou," dodala Haleyová. Zároveň však dala jasne najavo, že Trump bude mať čo robiť, aby získal hlasy jej podporovateľov. "Trump by bol múdry, keby oslovil milióny ľudí, ktorí ma volili a naďalej ma podporujú. Úprimne dúfam, že to urobí," uviedla.

Bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN a exguvernérka štátu Južná Karolína odstúpila z boja o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany začiatkom marca. Je obľúbená u umiernených a nezávislých republikánskych voličov, ktorých hlasy by Trumpovi mohli pomôcť v súboji s jeho predpokladaným súperom — úradujúcim demokratickým prezidentom Joeom Bidenom.