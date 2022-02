VIDEO Odhalenie pamätníka Jána a Martiny: Prišli rodiny zavraždených aj známe osobnosti!

Pozrite si spomienkové archívne video k tretiemu výročiu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Už štyri roky prešli od ohavného zločinu, ktorí otriasol celým Slovenskom. Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. O niekoľko dní neskôr, 26. februára v ranných hodinách, našli ich bezvládne telá. V krajine sa spustila vlna protestov a vtedajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár chcel "rozpútať peklo". Rozhnevaní ľudia žiadali odchod vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara, ale aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka či premiéra Roberta Fica.

Na Námestí SNP odhalili pamätník

Na počesť Kuciaka a Kušnírovej bude na bratislavskom Námestí SNP pamätník. Vyrastie na mieste, na ktorom ľudia zapaľovali za Jána a Martinu sviečky a odhalia ho presne dnes, na štvrté výročie. Prítomný bude aj premiér Eduard Heger.

Pamätník má podobu trhliny či otvorenej rany. Jeho vznik inicioval poslanec Kristián Čekovský. "Vražda Jána a Martiny, ale aj následné protesty, ostanú navždy vpísané do našej histórie. Napriek tomu súčasné pietne miesto v podobe roztrúsených sviečok a fotografie položenej na zemi nevyzerá dôstojne,“ povedal vtedy Čekovský. "Aj preto som sa v septembri minulého roka rozhodol, nie ako politik, ale ako človek a bývalý novinár, aby sme improvizované pietne miesto nahradili dlhodobým a kultivovaným pamätníkom," dodal poslanec.

Galéria fotiek (12) Na Námestí SNP v Bratislave odhalili pamätník pre zavraždeného Jána a Martinu.

Spomína aj Lipšic

Súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic si tiež pripomína výročie vraždy novinára a jeho snúbenice. "Pred štyrmi rokmi zomreli dvaja mladí ľudia len preto, že chceli žiť v krajine, v ktorej platí právo a spravodlivosť. Deň potom, ako bol tento zbabelý čin odhalený, som sa stretol s rodičmi a súrodencami Jána Kuciaka v byte snúbenca Márie Kuciakovej na jednom nitrianskom sídlisku. Pamätám si, ako mi otec Jána Kuciaka vtedy povedal, že sa nechce pomstiť, len sa chce pozrieť do očí vrahom svojho syna, a opýtať sa ich, prečo to urobili. Keď som vychádzal z tohto prvého stretnutia k autu práve začalo snežiť. A vtedy – pri tých prvých vločkách snehu – som si uvedomil, aké dva odlišné svety sme mali (a máme) na Slovensku," spomína Lipšic. Ten vtedy zastupoval rodinu Jána Kuciaka.

"Prvý svet je svetom slušných a pokorných ľudí, ktorí v skromnom prostredí vychovávajú svoje deti, dávajú im vzdelanie a učia ich skutočným hodnotám. To bol a je svet rodín Jána a Martiny. A potom tu bol – a stále je – aj druhý svet. Svet moci, manipulácií, luxusných apartmánov, hodiniek, jácht a spoločníčok. Tento druhý svet, len preto, aby sa udržal pri moci, vytvoril podmienky na zákernú vraždu Jána a Martiny. Svet nenávisti, pomsty, ale v skutočnosti aj svet strachu," opísal Lipšic.

Prezidentka si uctila pamiatku Jána a Martiny

Aj prezidentka Zuzana Čaputová spomína na deň, kedy zavraždili Jána a Martinu. Do Veľkej Mače prišla zapáliť sviečku a zosnulým priniesla ruže. Na mieste, kde stojí nedokončený dom zavraždenej dvojice má vyrásť pamätník.

Prezidentka pred bránou domu pomenovala príčiny tohto nešťastia. "Už sú to štyri roky, čo boli zavraždení Ján a Martina. Boli zabití preto, lebo Ján sa vo svojej práci venoval odhaľovaniu korupcie a zneužívaniu moci. Boli zabití preto, lebo sa venoval veciam, ktoré sú v záujme nás všetkých. Štyri roky trošku zmiernili bolesť najbližších, rodiny, kolegov, ale určite ju nevyliečili," konštatuje smutne hlava štátu.

Prezidentka Zuzana Čaputová si prišla do Veľkej Mače uctiť pamiatku Jána a Martiny

Nezabúdame!

Ján Kuciak a Martina Kušnírová

Odkaz Kuciaka si pripomínajú viacerí politici

Nielen prezidentka či Daniel Lipšic dnes spomínajú na novinára a jeho snúbenicu, ale aj rozni politici či bratislavský primátor Matúš Vallo. "Ovládli štruktúry štátu a mysleli si, že im patrí. Pohŕdali nami a žili iba pre svoju moc. Neštítili sa vyhrážok a ani vraždy, lebo si verili, že aj to im prejde. Zabili Jána a Martinu, dvoch mladých ľudí, ktorí túžili prežiť život v slušnom štáte a spraviť kopec užitočných vecí. Tie už zostali na nás. Nezabudneme!" napísal Vallo na sociálnej sieti.

Minister vnútra Roman Mikulec označil Kuciaka za čestného novinára, ktorý hľadal a odhaľoval pravdu a nedal sa zastrašiť. Jeho práca má podľa ministra obrovský presah, ešte viac dnes. Ako povedal, strata jeho života pri boji s korupčnou chobotnicou nad nami visí ako memento. "Vlna nenávisti, ktorú živia niektorí politici dnes, je desivým prepojením s minulosťou. Pred štyrmi rokmi to bol novinár, v týchto dňoch a týždňoch sú adresátmi atakov ďalšie skupiny ľudí, a to len preto, že si poctivo robia svoju prácu. Chcem ubezpečiť všetkých, že polícia si nebude zakrývať oči pred útokmi na novinárov, zdravotníkov a najnovšie aj poslancov Národnej rady SR," vyhlásil Mikulec.

Ministerka kultúry Natália Milanová zdôrazňuje, že byť investigatívnym novinárom nesmie znamenať žiť v strachu o svoj život a život svojich blízkych. "A hoci nie každý novinár a novinárka spĺňa všetky atribúty vyváženej a pravdu hľadajúcej žurnalistiky, je dôležité, aby všetci mali vytvorené podmienky na bezpečné, slobodné a nezávislé prostredie," vyhlásila ministerka. Vyzvala na spojenie síl v boji s mafiou, pri ktorej majú byť nápomocné aj slobodné a nezávislé médiá. Minister obrany Jaroslav Naď deklaroval, že nedovolia návrat mafii k moci.

"Roky a dni bežia, no odkaz Jána a Martiny volajúci po pravde zostáva silným impulzom aj pre nás a prácu v prospech lepšieho a bezpečnejšieho Slovenska tak, aby k niečomu podobnému už nikdy nedošlo," uviedol Naď. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková spomína na vraždu novinára ako na šok.

"Novinársku obec vnímam trochu inak, keďže som prežila v televízii podstatnú časť svojho detstva vďaka mojim rodičom, ktorí tam pracovali. Vážim si novinárčinu. V súvislosti s tragédiou spred štyroch rokov a následnou lavínou udalostí, ktorá sa ňou vo veľkej miere aj vďaka práci novinárov spustila, sme sa začali pozerať aj na význam spojenia 'právny štát' inak. Mali sme tu veľké vzopätie ľudí a verejnej mienky v boji za právny štát," zhodnotila Kolíková.

Na zavraždeného novinára a jeho snúbenicu spomína aj predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský. "Túžili po pravde a životom zaplatili za to, že ju chceli skúmať a vynášať na svetlo," uviedol na sociálnej sieti Majerský. Zdôraznil potrebu pokračovania zápasu za slobodu a pravdu. "Chráňme ju dennodenne - každý tak, ako môže a tam, kde je," doplnil Majerský.

Progresívne Slovensko (PS) si myslí, že od vraždy novinára a jeho snúbenice sa zmenilo veľa, niečo k lepšiemu, niečo k horšiemu. "Nemusíme si klamať - vojna v polícii a nezhody na prokuratúre našej krajine nedávajú veľkú nádej na to, že došlo k zásadnej očiste systému. Aj novinári a novinárky naďalej zažívajú vyhrážky a nenávisť, súdy sa stále nevysporiadali s objednávateľom vraždy a rodiny stále nemajú svoj pokoj," zhodnotilo PS. Smrť Jána a Martiny si podľa neho treba pripomínať nielen preto, že ich chladnokrvná vražda otvorila Slovensku oči, ale aj preto, čo v živote robili.

Ján Kuciak študoval a učil na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Aj tam si dnes pripomínajú štvrté výročie jeho vraždy.

Robert Fico hovorí o zneužívaní vraždy

Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bola podľa predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica politicky zneužitá. Vyhlásil to pri príležitosti štvrtého výročia ich úmrtia. Podľa Fica zatiaľ žiadna smrť nebola zneužitá na politické ciele tak, ako v tomto prípade. Pripomenul, že doteraz nikto nevie, kto za vraždou stojí.

"Vedia to len novinári a vládni politici, ktorí dookola omieľajú svoje klamstvá o zodpovednosti mojej vlády," skonštatoval Fico. Porovnal prístup médií voči súčasnej a bývalej vláde, pričom poukázal na využívanie dvojakého metra. "Nech je výročie vraždy novinára a jeho priateľky mementom zneužívania žurnalistiky na boj so súčasnou opozíciou, mementom úplného zhanobenia novinárskej práce a dôkazom, že novinári a majitelia médií nosia zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza Slovensko v roku 2022," povedal Fico.

Kto je vrah a objednávateľ?

Za vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice je právoplatne odsúdený Miroslav Marček. "Zaklopal som, otvoril mi pán Kuciak. Potom som, nanešťastie, zbadal aj ďalšiu osobu. Utekal som za ňou do kuchyne a zastrelil som ju,“ opisoval na Špecializovanom trestnom súde. Martinu Kušnírovú strelil do hlavy a Jána Kuciaka dvakrát do hrude. Marček povedal, že Kuciak mal byť najskôr unesený a zavraždený tak, aby ho nikto nenašiel.

Galéria fotiek (12) Miroslav Marček

Galéria fotiek (12) Zoltán Andruskó

Galéria fotiek (12) Tomáš Szabó

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Právoplatne je odsúdený aj Zoltán Andruskó, ktorý sa priznal k sprostredkovaniu vraždy ako prvý. Práve jeho mala osloviť Alena Zsuzsová, volavka, ktorú používal Marian Kočner. Práve Kočner je obžalovaný z objednávky Kuciakovej vraždy.

Galéria fotiek (12) Marian Kočner

Galéria fotiek (12) Alena Zsuszová

Zdroj: Vlado Anjel

Senát Špecializovaného trestného súdu pod vedením sudkyne Ruženy Sabovej Kočnera a Zsuzsovú spod obžaloby oslobodil. Za vinného uznal len Tomáša Szabóa. Najvyšší súd však rozhodol, že vec sa musí opäť prejednať. Pojednávanie tak opäť začne 28. februára a prípad spojili aj s kauzou plánovanej vraždy prokurátorov.