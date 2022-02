Ohavný prípad obchodovania s ľuďmi: Muži museli pracovať za klobásu a vodu zo záchoda! Vyhrážky smrťou

Vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície obvinil zo zločinu obchodovania s ľuďmi 30-ročného Andrea K. z trebišovského okresu. Ten mal zlákať štyroch mužov z okresu na „dobre platenú prácu“ v Českej republike. Za hodinu práce mali dostať 250,- CZK, teda približne 10,- EUR.

Polícia informuje, že do Čiech ich mal obvinený odviezť osobným vozidlom a ubytovať na ubytovni. Niekoľko mesiacov mali za neho pracovať na stavbe šesť dní v týždni od pondelka do soboty. Za odpracované hodiny nemali dostať žiadne peniaze. Tie mal obvinený nahádzať do hracích automatov a míňať na drogy. Po práci ich mal odvážať na ubytovňu, kde ich mal zamykať, aby nemohli odísť.

"Keď im aj dovolil ísť von, tak len pred ubytovňu, kde ich mal celý čas sledovať. Stravu im mal dávať na prídel a to len raz denne v podobe klobásy a chleba. To ich donútilo chodiť po kontajneroch, kde hľadali zvyšky potravy. Pitný režim mali zabezpečený prístupom na WC, kde bola tečúca voda. Ako je to možné, keď boli štyria a on jeden? Aby si nedovolili od neho odísť, mal ich k poslušnosti prinútiť zastrašovaním. Mali byť totiž fyzicky napádaní a bití do tváre. Podľa zistení vyšetrovateľa nechýbali ani vyhrážky obvineného so zbraňou, že ich postrieľa," priblížil hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

Obvinený mal byť agresívny aj po užití drog, kedy mal vyťahovať pred nimi pištoľ, strieľať s ňou do vzduchu alebo im ju prikladať k hlave. "Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Stíhaný je na slobode," dodal Slivka.