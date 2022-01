Dobrá správa pre gastro na Slovensku: Od pondelka sa menia otváracie hodiny! Zmeny sú aj v obchodných centrách

BRATISLAVA - Od pondelka 10. januára sa končí nočný zákaz vychádzania. Znamená to, že aj do podniku či reštaurácie si budeme môcť ísť sadnúť aj po ôsmej hodine večer.

Podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa od piatka 7. januára budú môcť zákazníci prevádzok verejného stravovania konzumovať jedlá a nápoje aj vo foodcourtoch obchodných domov. V priestoroch prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch budú platiť rovnaké podmienky ako pre ostatné reštaurácie, teda:

konzumácia na mieste povolená len v režime OP

maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia

konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,

obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,

zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi

V iných priestoroch obchodných domov je konzumácia stále zakázaná. "V režime základ môžu prevádzky verejného stravovania naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou, a to aj zároveň s režimom OP pre konzumáciu na mieste. Osoby v režime základ si teda môžu jedlo v prevádzke vyzdvihnúť, ale nesmú ho konzumovať v interiérových a ani exteriérových priestoroch reštaurácie," informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva.

Do pondelka 10. 1. 2022 je konzumácia na mieste vzhľadom na stále platný zákaz vychádzania povolená len do 20:00. "Reštaurácie môžu fungovať aj po 20:00, keďže prihliadame na to, že reštaurácia môže mať donáškovú službu, môže tiež vydávať jedlá zabalené na odber so sebou." dodal Eliáš.

Len očkovaní a prekonaní

Režim OP sa týka všetkých priestorov prevádzky, teda aj terás a podobných vonkajších priestorov. Konzumovať na mieste môžu len osoby v režime OP a prevádzkovatelia musia dodržať aj ostatné podmienky stanovené vo vyhláške. Zároveň sa spresňuje, že pre ambulantný predaj jedál a nápojov (napríklad food trucky, vozíky s kávou) platia podmienky ako pre stánky s trvalým stanovišťom:

Otvorené v režime základ

Predaj len zabalených jedál alebo nápojov pre odber so sebou

Stolíky, pulty či obdobné miesta pre stolovanie a konzumáciu nie sú povolené

Od pondelka 10. januára sa ruší obmedzenie otváracích a prevádzkových hodín pre všetky prevádzky obchodu a služieb, ktoré bolo stanovené od 5:00 do 20:00.

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:

osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.