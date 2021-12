Rostas chcel byť politickým väzňom: Náhla zmena! Aby sa vyhol pobytu za mrežami, radšej zaplatil pokutu

Tibor eliot Rostas a Štefan Harabin na Najvyššom súde

archívne video

Najvyšší súd koncom októbra prejednával odvolanie voči Špecializovanému trestnému súdu, ktorý odsúdil šéfredaktora konšpiračného magazínu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa. Súd zamietol odvolania prokurátora aj obhajoby a uznal Rostasa vinným.

Rozhodovalo sa bez jeho prítomnosti, pretože Rostas si odmietol prekryť horné dýchacie cesty, tak nebol vpustený do pojednávacej miestnosti. Po rozhodnutí jeho obhajca médiám povedal, že Rostas peňažný trest nezaplatí a pôjde teda na tri mesiace do väzenia. "Cíti sa ako politický väzeň," povedal médiám.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"V tomto, tak ako aj vo všetkých iných prípadoch nespravodlivosti, nikdy neustúpim. Zaplatením, čo i len jedného eura, by som priznal vinu, ktorá mi je kladená za to, že som citoval hrdinov národa a nedištancoval sa od nich," nechal sa počuť Rostas. Zdá sa však, že všetko je inak. Hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Katarína Kudjáková pre Aktuality.sk potvrdila, že Rostas trest 23. decembra zaplatil. Do väzenia tak ísť nemusí.