Aj Ježiško sa môže pomýliť: Čo robiť s nevhodným darčekom? Pozor na podmienky obchodníkov!

Dni po Vianociach a pred Novým rokom pre mnohých znamenajú jediné – povianočné výpredaje, kde môžu použiť poukážky či peniaze, ktoré dostali od blízkych. Tie sú veľakrát veľmi výhodné a obchodníci tak ponúkajú tovar za výhodné ceny. Obchodníci lákajú ľudí na zľavy, ktoré sa môžu vyšplhať až na 50 percent predajnej ceny. Tie sa týkajú oblečenia, ale aj elektroniky, ktoré si však teraz neočkovaní a neprekonaní Slováci môžu objednať jedine cez internet.

Spolu s výpredajmi sa však otvárajú brány aj pre špekulantov, ktorí využívajú dôveryhodnosť ľudí vo svoj prospech. Podľa slovenskej polície sa v poslednom čase akoby roztrhlo vrece s pokusmi o podvod. Ide pritom o už známe triky – špekulanti totiž zneužívajú mená známych firiem. Najmä pred sviatkami využili mená známych doručovacích firiem, ktorými sa snažili vylákať z ľudí peniaze. „SMSky sa tvária, ako by ich poslala Slovenská pošta. Po kliknutí na odkaz máte zadať údaje zo svojej kreditnej karty, aby ste vyplatili na pohľad smiešnu sumu. V skutočnosti vám z karty môžu odísť aj stovky eur. Dávajte si pozor! Ak čakáte ešte dnes na zásielku, tak si stokrát overte, že prijatá SMSka je reálna. Všetky poplatky hraďte buď kuriérovi osobne alebo na pošte!“ upozornili muži zákona na sociálnej sieti.

Nezabudnite na účtenku

Okrem toho sa však už viackrát objavili kauzy, kedy mali byť ceny tovarov počas výpredajov oveľa vyššie, ako za bežných dní. Podľa riaditeľa Slovenskej aliancie moderného obchodu Martina Krajčoviča sú však akcie počas výpredajov vo väčšine prípadov naozaj výhodné. „Obchodníci potrebujú vypredať sortiment, ktorý bol určený na Vianoce, keďže neskôr by bol nepredajný. Rovnako musia manažovať skladové zásoby tak, aby dokázali v istom momente zmeniť sortiment podľa sezóny,“ uviedol Krajčovič.

Napriek mnohému si však môžeme pod stromčekom nájsť aj také darčeky, ktoré nám nesedia, prípadne sa nepáčia. V takom prípade sa dajú do určitého času od zakúpenia vrátiť či vymeniť. Podľa Krajčoviča by si však spotrebitelia mali dávať pozor na viaceré veci. Najmä, aby zakúpený tovar nebol zničený a aby mali k dispozícii aj blok o zakúpení tovaru. Bez neho sa totiž najmä nepotravinársky sortiment vrátiť nedá. „Pri niektorých veciach obchodníci tolerujú absenciu bloku, ale ideálne je ho mať vždy po ruke. Rovnako je dôležité, aby tovar nebol zašpinený alebo zničený. Čo sa týka poukážok, tak tam je to riziko minimálne. Samozrejme, nemali by ich spotrebitelia zničiť, aby sa dali poukážky uplatniť pri pokladni. Pokiaľ sú ale v poriadku, tak stačí ísť do príslušnej predajne a uplatniť si ich pri nákupe,“ upozornil Krajčovič.

Klamanie ľudí?

S známym internetovým portálom Alza.sk sa v súčasnosti spája jedna kauza týkajúca sa údajne rozdielnych cien pred a po Vianociach. Rozdiel je údajne o stovku eur vyšší, ako pred Vianocami. Na tento problém poukázali na známej stránke na sociálnej sieti – Nekŕmte nás odpadom. „Myslia si, že ľudia sú naozaj sprostí alebo čo. Prvá foto, cena začiatkom decembra (132,90). Druhá foto, 25.12. (173,56, ešte dokonca zľavnené z 219),“ napísal nahnevaný spotrebiteľ. Podľa hovorkyne spoločnosti Daniely Chovancovej ide však o dve rozdielne situácie.

„Prvý screenshot je s cenou zo zľavovej akcie Vianočné trháky, ktorá bola v termíne od 2. do 16. decembra a následne sa sortiment predával za bežnú predajnú cenu. Druhý screenshot je rozbalený tovar, ktorý nie je zaradený do vianočného výpredaju,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že rozbalené produkty podliehajú inému vzorcu nacenenia a ich cena sa počíta z bežnej predajnej ceny. „Preto sa môže zdať, že je cena vyššia, ako bola pri zľavovej akcii pred Vianocami. Všetky produkty, ktoré sú do vianočného výpredaju zaradené, ponúkame s minimálnou zľavou 10 percent oproti bežnej cene,“ uzavrela Chovancová.

Využívajte porovnávače cien, upozorňuje SOI

"V prípade kúpy tovaru pri klasickej forme predaja (v kamennej predajni) a možnosť jeho výmeny, alebo odstúpenia od zmluvy (vrátenia peňazí), ak uvedené nevyplýva zo zmluvných alebo všeobecných podmienok predávajúceho, tak kupujúci, ktorý za tovar zaplatil, nemá zákonné právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak tovar nemá vady (vadou tovaru, pre kúpu ktorého sa spotrebiteľ rozhodol však nie je nevyhovujúci jeho tvar, farba alebo veľkosť). Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o tovar bez vád," upozorňuje Slovenská obchodná inšpekcia. Inými slovami - je len na predávajúcom, či umožní zákazníkovi vrátiť tovar alebo nie. Iné podmienky platia v prípade internetového nákupu. Vtedy by si mali spotrebitelia zapamätať, že tovar môžu bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho zakúpenia. Túto lehotu nemožno skrátiť, je však možné ju predĺžiť.

"V súvislosti s predajnými akciami je potrebné uviesť, že súčasná legislatíva konkrétne neupravuje predaj tovaru v zľavách, nešpecifikuje presný postup v súvislosti s uvádzaním cien tovarov a ich zliav a neustanovuje, vo vzťahu ku ktorej z cien tovaru, je povinné uvádzať zľavu. Z rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu o danej problematike vyplýva, že predávajúci môže konkrétne percento zľavy vyčísliť jednak z ceny bezprostredne predchádzajúcej akciovej cene, alebo z ďalších platných cien, za ktoré výrobok v minulosti predával. Vzhľadom na tieto skutočnosti a tiež vzhľadom na liberalizáciu cien, odporúčame spotrebiteľom pre výhodnosť kúpy i v rámci predajných akcií, porovnávať ceny tovarov, na čo slúžia napr. tzv. cenové porovnávače na určité kategórie tovarov," uzavrela inšpekcia.

Analytik Drahovský: Nakupujte s rozumom

Analytik obchodu Ľubomír Drahovský upozornil, že v súčasnosti sú povianočné výpredaje poznačené pandémiou a obchodníci preto musia dodržiavať opatrenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Do obchodov tak môžu ísť len tí, ktorí sú alebo očkovaní, alebo prekonaní, či vpustiť do priestorov obchodu jedného zákazníka na 15 metrov štvorcových. To podľa Drahovského má vplyv na rozmýšľanie nielen obchodníka, ale aj spotrebiteľa. "Ak majú viac času, tak by mali aj viac uvažovať, či cena tovaru, ktorý chcú kúpiť, spĺňa požiadavky účelnosti toho tovaru. Teda, či spĺňa požiadavky toho, na čo daný tovar chce. Rovnako by sa mal zamyslieť, či cena tovaru stojí za to, aby si ho kúpil," povedal Drahovský.

To, že sú ceny po Vianociach zlacnené, je normálny marketingový ťah, ktorým chce obchodník poukázať na to, že sa potrebuje zbaviť tovaru a uvoľniť tak priestor v sklade. A to z dôvodu, že sa blíži nová sezóna. Aj preto sa podľa jeho slov pred Vianocami stáva, že obchodník zdvihne ceny mierne nahor, aby počas výpredaj mohli dať oveľa nižšie ceny, ale aby nemali veľké straty. Podľa analytika by však spotrebitelia mali nakupovať s rozumom a nie bez rozmyslu. "Pretože to potom spôsobuje duševné a finančné problémy," uzavrel Drahovský.

Pozor na podmienky obchodov

Aj Ježiško sa pri výbere darčeka môže pomýliť či netrafiť do vkusu a tak je namieste otázka vrátenia nevhodného darčeka po Vianociach. Keďže tu bol lockdown a neočkovaní doteraz nemôžu vstúpiť do neesenciálnych obchodov, mnohé darčeky sa objednávali cez internet. V takom prípade je zákonná lehota na vrátenie tovaru bez udania dôvodu dva týždne. Mnohé internetové obchody ponúkajú možnosť predĺženého vrátenia či výmeny nevhodného darčeka.

Známy internetový obchod Alza.sk upozorňuje, že takáto možnosť v ich prípade platí do konca januára budúceho roku. Peniaze však za vrátený tovar nedostanete – internetový predajca ponúka poukaz za danú sumu, za ktorý si budete môcť obstarať niečo iné.

Zdroj: alza.sk, datart Rovnaký termín má aj ďalší internetový portál mall.sk. Ten platí pre tovar zakúpený v čase od 8. októbra do 26. decembra tohto roku. "Zákazník môže darček vymeniť za iný, alebo si môže svoje peniaze ľahko nechať poslať späť na svoj účet. Tovar musí byť iba rozbalený, nepoškodený a nepoužívaný s pôvodným obalom," uviedla hovorkyňa spoločnosti Pavla Hobíková. Ako dodala, najčastejšie zákazníci vracajú oblečenie či hračky, najmenej vracajú športové potreby. "Najčastejšie uvádzaným dôvodom je, že zákazníci daný darček našli pod stromčekom hneď dvakrát. V prípade oblečenia im nesedí veľkosť či farba, alebo si priali trochu iný štýl," dodala.

Zdroj: alza.sk, datart Predĺženú výmenu má aj ďalší obchod – a to Datart. Ten garantuje výmenu nevhodného darčeku v prípade, ak zákazníci nakúpili tovar v ich kamenných predajniach či cez e-shop od 15. novembra do 24. decembra. Spraviť tak môžu od 27. decembra do 16. januára, pričom tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. „Výrobok môžu vymeniť za iný v minimálne rovnakej hodnote alebo za darčekovú kartu. Darček nie je možné vymeniť za peniaze“ dodali z obchodu. Rovnaké termíny a podmienky platia aj pre internetový obchod hej.sk.