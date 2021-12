Tvrdé slová poslanca Sme rodina: Žiadam o presadenie k opozícii! Oni nezradili lesy ani slovenský vidiek

Parlamentom včera prešla reforma národných parkov z dielne ministra životného prostredia Jána Budaja. Hlasovali za ňu poslanci OĽaNO, SaS, Za ľudí a dvaja nezaradení poslanci Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Aj táto reforma tak prešla bez hlasov koaličného hnutia Sme rodina.

VIDEO Minister životného prostredia k schválenej reforme národných parkov

Žiadam o presadnie k opozícii

Jeden z poslancov Sme rodina Patrick Linhart na to zareagoval svojsky. "Po hlasovaní "koaličnými kolegami" o najväčšom rozkrádaní peňazí v histórii Slovenska a jeho vidieka pod PR rúškom „ochrany Národných Parkov“ som dnes požiadal Výbor NRSR o presadenie do radov opozície," uviedol v stanovisku.

Zdroj: archív P. L.

Radšej bude podľa jeho slov sedieť v parlamentnom výbore s opozíciou, ktorá sa spoločne s hnutím Sme rodina snažila zabrániť rozkradnutiu peňazí mimovládkami, než "medzi zradcami - Zemanovou, Halgašovou (SAS), Mičovským a Šíblom (OĽANO)". "Jednu z mimovládiek, ktorá dostane milióny eur, založil práve predkladateľ návrhu zákona pre rozkrádanie - sám poslanec Šíbl z OĽANO. Všetci sú členmi parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie," uviedol poslanec.

Halgašová podľa neho zradila

Za absurdné považuje aj zvýšenie platu záchranárom o 34 eur. "Bol som medzi nimi, tak zatknite aj mňa! To, že zradila Jarmila Halgašová (SaS) zástupkyňa otravinárov v parlamente, ktorá ešte hodinu pred hlasovaním vravela, že bude hlasovať proti takémuto rozkrádaniu a citujem "oni si ju nekúpia", ma neprekvapilo. Nakoniec sa podpísala pod pozmeňovák zradcov, čo je pre SaS (Stranu Amatérov Slovenska) typické, keďže ani nechápala, čo tým urobila," uviedol.

Linhart je hanbou parlamentu

SaS reagovala za stranu aj za poslankyňu jasne. "Poslanec Linhart a jeho slovník je hanbou parlamentu. Už dávno ho neberieme ako člena koalície," uviedol pre Topky v reakcii hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Zradil aj Mičovský

Linharta sklamal exminister životného prostredia Ján Mičovský, ktorého označil za judáša. "Mesiace chodil medzi lesníkov, čo chceli zachrániť lesy a protestovali proti mimovládkam, poukazovali na pripravovanú krádež, keďže im rozdáme milióny eur, ktoré sme radšej mohli dať zdravotníkom, ktorí sú ľuďmi v prvej línii v „dobe kovidovej“," napísal s tým, že podľa neho zradil slovenský vidiek, ale hlavne svojich bývalých kolegov lesníkov, ktorým sľuboval podporu. Mičovský hlasoval na schôdzi proti tejto reforme, no jeho hlas rozhodol, že novela nakoniec prešla.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Exminister by mal ísť do dôchodku

"Iba vďaka jeho počinu, nevytiahol hlasovaciu kartu, aby návrh zákona pre okrádanie neprešiel, podporil rozkrádanie po tom, čo zničil už raz zničené ministerstvo pôdohospodárstva," uviedol Linhart. Dodal, že tesne pred hlasovaním mu Mičovský osobne a do očí povedal, že on vidiek a lesníkov nezradí. "Povedal som mu, že je správny chlap aj keď ma sklamal ako minister. Mýlil som sa. Sklamal. Zjavne mu ráno pohľad do zrkadla neprekáža," dodal na jeho adresu.

Dodnes ministerstvo podľa Linharta nedokázalo "dohnať zameškané". "Medzi zameškanými projektmi je aj potravinový semafor, ktorý kvôli zlyhaniu pána exministra Mičovského nebude spustený včas. Ministerstvo, ktoré má v rukách OĽaNO nedokáže za pár týždňov dohnať práce na projekte, ktorý nebol po jednohlasnom schválení parlamentom, exministrom Mičovským vôbec realizovaný," skonštatoval a vyzval Mičovského, aby zložil svoj mandát a odišiel do dôchodku.

O stanovisko sme požiadali aj exministra Jána Mičovského.