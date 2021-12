Svetlo na konci tunela pre pacientov s koronavírusom: Na Slovensko príde zázračné antivirotikum za milióny!

BRATISLAVA – Svetlo na konci tunela? Tak by sa dalo nazvať konanie kompetentných v boji s koronavírusom. Aj keď zatiaľ okrem vakcíny neexistuje účinný liek, ktorý nám pomôže v boji s koronavírusom, na svete už je liečivo, ktoré by mohlo aspoň čiastočne zabrániť náporu na nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva objednalo desaťtisíce fliaš za astronomickú sumu. A prvá dodávka príde už o pár týždňov!

O nákupe a obstaraní lieku Lagevrio rozhodla vláda koncom novembra, v čase, kedy schvaľovala aj núdzový stav a lockdown. Antivirotikum Lagevrio slúži na liečbu koronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) sa rozhodlo nakúpiť vyše 70-tisíc fliaš v dvoch rôznych obstarávaniach.

Prvá dodávka lieku holandskej spoločnosti MSD-Merck Sharp & Dohme má byť rozdelená na tri časti. Spolu by do leta budúceho roku malo na Slovensko prísť vyše 34-tisíc liečebných cyklov (balení), pričom takmer 6-tisíc balení má prísť najneskôr do 24. januára. Nákup medikamentu však nie je lacný špás – podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyjde objednávka na viac ako 23 miliónov eur. Informoval o tom portál hnonline. Jedno balenie so 40 tabletami stojí závratných 671 eur. Pre porovnanie – jedna dávka vakcíny vyjde 40 eur.

V prípade, ak bude doručené prisľúbené množstvo liečiva, následne ho po všetkých administratívnych krokoch bude možné distribuovať do lekární. „Liek Lagevrio bude dostupný prostredníctvom určených verejných lekární na základe predpísania lekárskeho predpisu všeobecným lekárom pre dospelých formou tzv. eReceptu,“ uviedol pre portál rezort zdravotníctva. Ministerstvo v čase, kedy sa liek schvaľoval na vláde, argumentoval potrebu nákupu ako nevyhnutný krok pre zabezpečenie najaktuálnejšej liečby pre občanov Slovenska. „Z tohto dôvodu navrhuje ministerstvo zdravotníctva nákup lieku Lagevrio s účinnou látkou molnupiravir, ktorý predstavuje možnosť perorálnej liečby ochorenia COVID-19,“ uviedol rezort vo vládnom materiáli.

Pozor, pre tehotné nie je!

Antivirotikum je určené pre dospelých, ktorí nepotrebujú liečbu kyslíkom, no existuje pri nich riziko závažného priebehu koronavírusu. Lagevrio by sa mal podať čo najskôr od diagnostikovania nákazy – a to štyri tablety dvakrát denne po dobu piatich dní. Počas klinických štúdií užívania lieku u infikovaných s miernymi príznakmi kleslo riziko hospitalizácie či úmrtia o približne 50 percent.

"Ide o prvú terapeutickú intervenciu, ktorá môže byť podávaná pacientovi perorálne formou tabliet v domácej liečbe bez nutnosti následného monitorovania pacienta v zdravotníckom zariadení,“ uviedol rezort zdravotníctva. Okrem toho si nevyžaduje náročné podmienky na distribúciu. „Tabletová forma môže byť prevážaná a uskladnená pri izbovej teplote do 25 stupňov Celzia, a preto bude možné zabezpečiť jeho dostupnosť pacientom v rámci celého územia Slovenska. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť lieku v čo najkratšom čase, aby sa znížila vyťaženosť zdravotníckych zariadení,“ uviedlo ministerstvo v dokumente, ktorý schvaľovala vláda.

Čo na liečivo hovorí EMA?

Európska lieková agentúra pri podmienečnom schválení a núdzovom užívaní liečiva z dostupných dát. Podľa štúdie spôsobuje užívanie Lagevria len mierne alebo stredne závažné vedľajšie účinky ako sú hnačky, hnačky, nevoľnosti, závraty a bolesti hlavy. Je dôležité uviesť, že liek sa neodporúča užívať tehotným ženám. Čo sa týka zodpovednosti za prípadné následky spôsobené vážnejšími vedľajšími účinkami, tú „na základe zmluvy o dodávke lieku Lagevrio uzatvorenej s jeho výrobcom MERCK SHARP & DOHME B.V. podľa článku 10.3 preberá ministerstvo zdravotníctva," spresnil rezort.