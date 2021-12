Slovensko víta návrh kódexu policajnej spolupráce EÚ, tvrdí Roman Mikulec

Návrh kódexu, ktorý bol oficiálne predložený v stredu 8. decembra, zahŕňa odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci a nové pravidlá výmeny informácií. Mal by pomôcť zlepšiť cezhraničné operácie, poskytnúť jasné stanovené kanály a časové rámce na výmenu informácií a posilniť úlohu Policajného úradu EÚ (Europol).

Nový kódex policajnej spolupráce by tiež mal zaistiť to, aby páchatelia neunikali spravodlivosti len tým, že sa presunú z jedného členského štátu EÚ do druhého. "Vnímam to ako pozitívne," uviedol na margo návrhu Mikulec. Pripomenul, že slovenská polícia má už v súčasnosti zastúpenie v Europole a že jednotlivé zložky Prezídia policajného zboru SR s touto inštitúciou úzko spolupracujú a vymieňajú si s ňou užitočné informácie.

"Je to veľmi dobrá a aktívna spolupráca. Europol vie pomôcť napríklad s analýzou dát, čo je pre nás tiež dôležité," skonštatoval slovenský minister. O tomto aspekte cezhraničnej spolupráce sa rokovalo aj vo štvrtok na Rade ministrov. Podľa Mikulca nemá zmysel, aby na niektorých záležitostiach, ktoré sa dajú efektívnejšie riešiť vzájomnou spoluprácou, pracovali jednotlivé členské krajiny samostatne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Navrhovaný kódex policajnej spolupráce je podľa jeho slov veľmi dobrý nástroj, lebo podporí výmenu informácií. "Nemusíme v niektorých oblastiach konať osamotene a nemíňať zbytočne finančné prostriedky alebo personálne kapacity na to, kde nám vedia pomôcť iné členské krajiny. Som za to, aby sme takouto cestou išli aj do budúcna, pretože EÚ je aj tom, aby sme si pomáhali, aby sme boli jednotní v čo najviac procesoch, ktoré vieme zaviesť," domnieva sa Mikulec.

Odporúčanie o operačnej policajnej spolupráci ešte musí prerokovať Rada EÚ a po konzultácii s europarlamentom ho môže prijať. Návrh eurokomisie by potom slúžilo ako základ pre všetky členské štáty EÚ na aktualizovanie existujúcich vnútroštátnych alebo dvojstranných dohôd v oblasti policajnej spolupráce.