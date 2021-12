AKTUÁLNE Kauza motákov Mariana Kočnera: Obžalovaný si vypočul ďalší rozsudok!

Obžalovaný Marian Kočner prichádza na pojednávanie

Aktualizované o 10:40

Senát Okresného súdu Bratislava I obžalovaného Kočnera oslobodil. Podľa neho nie je skutok trestným činom. Proti rozsudku je možné podať odvolanie.

Aktualizované o 10:39

Hlavné pojednávanie pokračuje vyhlásením rozsudku.

Aktualizované o 09:57

Hlavné pojednávanie je prerušené. Senát sa poradí o rozsudku.

Aktualizované o 09:55

Kočner ďalje vo svojej záverečnej reči hovorí, že mu vyšetrovateľ povedal, že ak by to bolo na ňom, tak žiadnu kauzu motákov by neriešil. "Chcem veriť, že na Slovensku súdy rozhodujú nie na základe mediálneho nátlaku a spoločenskej objednávky, ale na základe relevantných informácií," dodal Kočner.

Aktualizované o 09:52

Nasleduje záverečná reč Mariana Kočnera. "Neviem o tom, že by pán Osuský mal niekde svedčiť. Neviem o tom, že by ho niekto navrhoval ako svedka. Nikdy som nikoho nenahováral na krivú výpoveď, ako tvrdí Tóth a nikdy by som nič také od nikoho nechcel," začal Kočner.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ak by bola pravda to, čo tvrdí pán prokurátor, ja si neviem predstaviť, že by pán Osuský ako pracovník Slovenskej informačnej služby pracoval na kauze Markíza a z toho existujú nejaké relevantné informácie, tak by pán Osuský nikdy nemohol, ak by bol niekde svedkom, tvrdiť niečo iné, ako by zistil. To samo o sebe vylučuje možnosť akéhokoľvek krivé svedectva," hovorí obžalovaný.

Aktualizované o 09:30

Po prokurátorovi prednáša záverečnú reč ďalší z obhajcov Mariana Kočnera Martin Pohovej.

Aktualizované o 09:21

Súd obidva návrhy odmietol a vyhlásil dokazovanie za skončené. Nasledujú záverečné reči. Ako prvý svoju záverečnú reč prednáša prokurátor okresnej prokuratúry Trenčín.

Aktualizované o 09:18

Obhajca Mariana Kočnera Michal Mandzák žiada prečítanie zápisnice z výpovede svedka Ľudovíta Makóa. V prípade, ak by súd návrh odmietol, Mandzák navrhuje predvolanie Makóa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aktualizované o 09:12

Hlavné pojednávanie s Marianom Kočnerom v kauze tzv. motákov sa začalo. Predseda senátu prítomných oboznamuje s doterajším priebehom konania. Dnes sa očakávajú záverečné reči, aj rozsudok.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na odročený decembrový proces si mali procesné strany pripraviť záverečné reči. Súd by mal na pojednávaní ukončiť oboznamovanie sa s listinnými dôkazmi a očakáva sa aj verdikt. Naposledy koncom októbra pred súdom vypovedal advokát Andrej Šabík, ktorý v minulosti zastupoval podnikateľa Mariana Kočnera.

Šabík odmietol, že by mal prebrať motáky od Kočnera, keď ho navštevoval vo väzbe. Vypovedal aj samotný obžalovaný Marian Kočner. OS Bratislava I v júni rozhodol, že sa bude obžaloba voči Kočnerovi v tejto kauze posudzovať ako zločin krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy.

Zdroj: TASR

Pôvodne prokuratúra navrhovala prijať obžalobu zo zločinu marenia spravodlivosti v štádiu pokusu. Marian Kočner mal motáky posielať prostredníctvom svojich advokátov, keď bol vo väzbe pre kauzu zmeniek TV Markíza.