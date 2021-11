Lekár Visolajský zobral do ruky čísla: Toto nejak nevychádza! Zmizli prístroje alebo ľudia?

Známy lekár poukázal na to, že minulú vlnu Slovensko zvládlo liečbu 394 covidových pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, dnes ministerstvo hovorí, že máme už vážny kapacitný problém pri 258 pacientoch na umelej pľúcnej ventilácii.

"Sú len dve možnosti, buď nám niekto z našich nemocníc ukradol vyše sto drahých prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, alebo z našich nemocníc odišlo príliš veľa skúsených lekárov a sestier, ktorí tieto ventilácie obsluhujú," uviedol. Zároveň sa pýta, či iba mykneme plecom, ak nám od jari odišli z našich nemocníc stovky zdravotníkov a minister zdravotníctva voči tomu neurobil za celý rok nič.

Stalo by sa to aj v armáde počas vojny?

Visolajský použil pre lepšiu ilustráciu príklad, ako by to vyzeralo, ak by sa podobne postupovalo v prípade vojny v armáde. "Roky by sme počúvali od našich vojakov, že máme slabo zabezpečené vojsko, že ich je málo a majú zlé podmienky. Ale vláda by im odkazovala, nech len pracujú, že treba šetriť. Potom by prišla z ničoho nič vojna a minulú zimu by sme s naším chatrným poddimenzovaným vojskom odrazili útok nepriateľa, ale vojna by neskončila a nepriateľ by chystal svoju armádu na nový útok. Vojakom, ktorí boli v bitke zranení ich ministerstvo odmietlo dať adekvátne odškodnenie s odôvodnením, aby to vraj nezneužívali," uviedol.

Vojaci by podľa neho síce kričali, že zakrátko príde nový útok, no je ich málo a ubudli ďalší, a že sa boja, že našu krajinu takto neubránia a vojsko musíme pripraviť na nový útok. Veliteľ našej armády by im však odkázal, že teraz nie je čas na ich problémy, lebo je vojna. Okrem toho by im adresoval slová o tom, že je predsa ich poslaním a povinnosťou držať ústa a bojovať s nepriateľom. Popri tom by ešte pripravoval reformu, ktorej výsledkom by malo byť zmenšenie armády o 38 percent.

"Celý rok, čo nepriateľ očividne chystal svoju armádu, náš veliteľ nespravil pre naše vojsko NIČ, len chodil po kasárňach a presviedčal ich ako treba menej kasární. Veľa našich vojakov preto opustilo armádu a tí, čo zostali, stále upozorňovali, že ich je čoraz menej. Vojaci sa preto obrátili na premiéra, ale ten si na nich nenašiel čas, a takmer 4 mesiace tvrdil, že je zaneprázdnený a nestíha sa s nimi stretnúť. Česko, Maďarsko aj Poľsko situáciu pochopili a dali svojim vojakom pocítiť, že si ich vážia a potrebujú ich. Naša krajina strávila rok debatou ako máme veľa kasární. Hoci Česko, Maďarsko aj Poľsko ich majú viac," pokračoval v príklade.

Začiatkom jesene prišiel predpokladaný útok nepriateľa s ešte silnejšou armádou. "Ale veliteľ tvrdil, že naše kasárne sú na nový útok pripravené lepšie ako v zime. Pritom veliteľ nezabezpečil ani len zátarasy na hraniciach s nepriateľom, nechcel si totiž znožovať politické body obmedzovaním obyvateľstva pri ich prechode cez hranice. A našim unaveným vojakom, tým, čo tu ešte ostali a ktorí nahlas vyslovovali obavy a žiadali zátarasy na hranice ako odpoveď prikázal pracovnou povinnosťou bojovať bez prestávky až do posledného života," pokračuje v porovnávaní Visolajský.

"Nepriateľ rýchlo postupoval, lebo na hraniciach chýbali zátarasy. Po troch mesiacov bojov silnej armády protivníka s naším vyčerpaným vojskom, náš veliteľ vyhlásil, že sa obrana našej vlasti vyvíja katastrofálne a čaká nás humanitárna katastrofa," dodal s tým, že tanky, delostrelectvo aj stíhačky sme mali v hangároch, ale nemal ich kto obsluhovať.

V armáde a vo vojne si podľa vlastných slov takúto situáciu nevie predstaviť. "A v pandémii a zdravotníctve?," pýta sa.

Problém s nedostatkom personálu

Na problém s nedostatkom personálu upozorňujú ľudia z oblasti zdravotníctva už dlhodobo. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko už koncom septembra uviedol, že nemocnice sú na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 pripravené po materiálno-technickej stránke lepšie ako na druhú vlnu. Problémom je chýbajúci personál. To sa ukázalo už v druhej vlne a teraz sa to len potvrdzuje.

Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia okrem toho začiatkom novembra oznámili, že dať výpoveď zo služieb je pripravených viac ako 2 500 lekárov. Žiadajú lepšie podmienky a riešenie mimoriadne vážnej situácie v zdravotníctve.

Rezort zdravotníctva vtedy lekárov poprosil, aby ostali pri pacientoch. Poukázali tiež na pripravovanú reformu nemocníc, ktorá má priniesť lepšie podmienky. Robia vraj všetko aj pre zlepšenie finančného ohodnotenia.