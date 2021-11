Premiér varuje: Hrozí nám scenár Rakúska! Jeho slová zaočkovaných nepotešia

Všetko podľa neho závisí od vývoja najbližších dní. "Opatrenia, ktoré sme tento týždeň prijali, považujem za prísne, ale situáciu sledujeme. Ak sa to bude zhoršovať, budeme musieť ďalej opatrenia opäť sprísňovať. Nevidím zatiaľ reálne uvoľňovanie opatrení pre očkovaných," skonštatoval Heger.

Premiér, ministri a odborníci vysvetľujú detaily nových prísnych opatrení, ktoré vláda prijala v rámci nového COVID automatu

Premiér pripustil zavedenie celoštátneho lockdownu, snahou je ochrániť nemocnice. Sprísnenie opatrení má tiež pomôcť stabilizovať situáciu pred Vianocami. "Hospitalizácia pacientov s COVID-19 tiež vytláča z nemocníc ostatných pacientov. Je neprípustné, aby zaočkovaní ľudia mali pre nezaočkovaných obmedzenú zdravotnú starostlivosť," uviedol Heger. Pripomenul, že nemocnice plnia najmä neočkovaní pacienti. Premiér tiež vyzval všeobecných lekárov, aby svojim pacientom vysvetľovali prínos očkovania.

Povinné očkovanie pre seniorov

Povinné očkovanie pre seniorov je téma, o ktorej aktuálne diskutuje premiér Eduard Heger (OĽANO) s právnikmi či s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Cestou z pandémie by podľa neho mohlo byť povinné očkovanie pre ľudí nad 65 rokov. Premiér to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Diskutujem s právnikmi, či nie je v rozpore s Ústavou SR zavedenie povinného očkovania pre určitú vekovú skupinu. Pre mňa by bola ideálna cesta povinne zaočkovať či už ľudí nad 65 alebo 60 rokov. Podľa mňa už očkovanie 50-ročných by bol ideálny diapazón," spresnil Heger.

Zdroj: Getty Images

Naklonený je zavedeniu povinného očkovania podľa veku, nie podľa profesie. "Vírus si nevyberá podľa profesie, skôr by som preto šiel podľa veku," vysvetlil premiér. Zároveň nevylúčil aj plošné povinné očkovanie na Slovensku. Otázkou však stále je, či by bol takýto krok v súlade s ústavou. "Zavedenie povinného očkovania je aj o politickej odvahe," dodal. Proti povinnému očkovaniu sú koaliční partneri SaS a Sme rodina, Heger s nimi aktuálne vedie diskusiu o tejto téme.

Reforma súdnictva je nevyhnutná

Súdna mapa je aktuálne vecou rokovaní. Reforma súdnictva je nevyhnutná, cieľom je zrýchliť konania. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to zdôraznil premiér Eduard Heger (OĽANO). "Na túto tému sa stretávam s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Potrebujeme to dorokovať, súdna mapa by sa mohla dostať do Národnej rady SR začiatkom budúceho roka," uviedol Heger.

Priznal tiež, že príprava návrhov pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát išla v súčasnej pandemickej situácii do úzadia. Koaliční partneri tak aktuálne neriešia, ako sa zmení sporný paragraf 363 Trestného poriadku.