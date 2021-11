Nedodržanie lehoty predprípravného konania aj teraz možno sankcionovať, upozorňuje polícia

Uviedol to hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Reagoval tak na výzvu Aliancie Fair-play, ktorá poukázala na to, že predprípravné konanie, teda fáza ešte pred vznesením obvinenia a začatím trestného stíhania, trvá aj stovky dní namiesto zákonom stanovených 30 dní.

"V prípade skutkovo náročnejších prípadov, najmä ekonomickej trestnej činnosti, vzniká potreba zabezpečenia podkladov k náležitému zisteniu skutkového stavu veci a k vydaniu kvalifikovaného rozhodnutia o trestnom oznámení v zmysle Trestného poriadku, ktoré nie vždy je možné zabezpečiť v uvedenej 30-dňovej lehote," vysvetlil Slivka.

Zdôraznil, že preskúmavanie zákonnosti postupu a rozhodnutí policajtov v trestnom konaní zo strany prokurátora v rámci jeho dozoru nad vecou predstavuje kontrolný mechanizmus s účinnými prostriedkami na nápravu prípadných pochybení a prieťahov policajtov v trestnom konaní.

Lehota je dostatočná

Lehota troch pracovných dní od doručenia rozhodnutia oznamovateľovi je podľa hovorcu dostatočná na podanie opravného prostriedku a je rovnaká ako pri iných rozhodnutiach v zmysle Trestného poriadku. "V prípade návrhov na zmenu postupov v trestnom konaní je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré je gestorom právnych predpisov upravujúcich trestné konanie," poukázal Slivka.

Aliancia Fair-play v pondelok upozornila na to, že predprípravné konanie trvá pridlho a treba ho skrátiť. Pripomenula, že zákon pre trvanie tejto fázy stanovil ako štandard rozhodnúť o trestnom oznámení bezodkladne, maximálne do 30 dní. Ide však len o poriadkovú lehotu, po jej prekročení nehrozia žiadne sankcie. Aliancia tiež kritizuje postup po rozhodnutí vec trestne nestíhať, teda keď vyšetrovateľ odmietne trestné oznámenie. Oznamovateľ má tri dni na to, aby podal voči uzneseniu sťažnosť, čo aliancia považuje za šibeničnú lehotu. O sťažnosti rozhoduje prokurátor, ktorý opäť nie je viazaný žiadnou lehotou. Navrhuje preto súbor zmien.