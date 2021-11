Tieto okresy NEMUSELI byť v najhoršej fáze: Mohli by využiť žolíka! Chýba im pár desiatok zaočkovaných

BRATISLAVA - Od pondelka budeme mať v čiernej farbe až 52 okresov, ktoré sa budú musieť riadiť tými najprísnejšími opatreniami. Pokiaľ by mali dostatočnú mieru zaočkovanosti vo svojom okrese, mohli by využiť žolíka. Koľko ľudí nad 50 rokov ešte potrebujú zaočkovať?

Posudzovanie farby okresu podľa COVID automatu sa posudzuje podľa troch hlavných kritérií - 7-dňová incidencia v prepočte na 100-tisíc obyvateľov, zaočkovanosť okresu a komplexné lokálne zhodnotenie epidemiologickej situácie regionálnymi hygienikmi.

VIDEO Ak prekročíme maximá z druhej vlny, budeme hovoriť o humanitárnej katastrofe

Čiernej fáze sa okresy môžu vyhnúť zaočkovaním

Okres Bratislava, ktorý má ako jediný splnené kritérium zaočkovanosti v skupine 50 + až nad 75 percent, využilo žolíka a oproti susedným čiernym okresom si polepšilo o dva stupne a je v červenej fáze. Ak spĺňa okres zaočkovanosť v danej vekovej kategórii nad 65 percent, polepší si o stupeň. Takýchto okresov je hneď niekoľko. Pokiaľ by zvládli doočkovať túto skupinu obyvateľov, vyhli by sa najprísnejším opatreniam.

Od pondelka 15. novembra bude v čiernej fáze 52 okresov. Okresy Košice I až IV sú kvôli tabuľkám očkovanosť zaradené spoločne pod okre Košice.



Zdroj: Topky, Dáta z Veda pomáha

V čiernej fáze bude od pondelka 52 okresov. Deviatim okresom chýba menej ako 580 plne zaočkovaných na to, aby mohli využiť žolíka, ktorým by sa preradili do bordovej fázy. Sú to okresy Turčianske Teplice, Banská Štiavnica, Námestovo, Piešťany, Medzilaborce, Banská Bystrica, Snina, Levoča a Žarnovica. Kedy sa však doočkuje potrebný počet, nie je známe.

Najdlhšiu cestu k tomu, aby si polepšili, budú mať okresy Košice – okolie, Trebišov, Topoľčany, Brezno, Lučenec, Rimavská Sobota, Michalovce a Čadca. Tým chýba viac ako dvetisíc plne zaočkovaných Slovákov.

Celkovo 12 okresov už využilo žolíka vďaka zaočkovanosti skupiny nad 50 rokov. Jediný okres Bratislava má zaočkovanosť v tejto skupine nad 75 rokov, preto je v červenej fáze, teda o dva stupne nižšej.

Zdroj: Veda pomáha

Najväčšie uvoľnenie by pocítili reštaurácie a hotely

Ak by sa dostali čierne okresy späť do bordových, niektoré z pravidiel by sa významne zjemnili. Najväčšie úľavy by nastali v prípade reštaurácií, ubytovaciích zariadení a hotelov. Kým v čiernych okresoch môžu reštaurácie fungovať vo všetkým režimoch len formou okienkového predaja a rozvozu, v bordových už môžu otvoriť pre plne zaočkovaných. V interiéri môžu pri stole sedieť štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti za predpokladu, že sa dodržia dvojmetrové odstupy.

Terasy môžu v bordových okresoch pre očkovaných fungovať bez obmedzení. Čo sa týka režimu OTP, otvorené by mohli byť len terasy s povinnými rozostupmi a muselo by byť otvorených 50 percent stien. Interiér by bol aj naďalej zavretý a fungoval by okienkový predaj vrátane rozvozu.

Ubytovacie zariadenia a hotely sú v čiernych okresoch zakázané vo všetkých režimoch okrem karanténnych zariadení a ubytovania v súvislosti s výkonom povolania. Mnohí prevádzkari najmä v Tatrách však hovorili o prázdnych hoteloch a takmer nulových tržbách. V bordových okresoch by však mohli otvoriť svoje brány pre plne zaočkovaných, a to bez limitu. V režime OTP by mohli byť na jednej izbe ubytované 2 dospelé osoby, prípadne členovia jednej domácnosti.

Na obradoch, svadbách či iných akciách by sa limity povolili

Opatrenia by sa však výraznejšie zjemnili aj v iných prípadoch. Čo sa týka svadieb, karov, osláv, večierkov a hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, ktoré sú považované za vysoko rizikovú aktivitu, tie sú v čiernych okresoch zakázané. V bordových sa môžu konať v režime plne zaočkovaných ľudí. Akcií sa môže zúčastniť maximálne 20 osôb a povinný je aj zoznam účastníkov.

Obrady ako sobáš, krst, pohreb a podobne sa síce môžu konať, no s výraznými obmedzeniami. V bordových okresoch sa vo všetkých režimoch konajú podľa pravidiel hromadných podujatí. V režime plne zaočkovaných by sa teda mohli konať bez limitu, v režime OTP maximálne do 25 percent kapacity a v režime základ by sa ich mohlo zúčastniť maximálne 6 osôb. Vo všetkých režimoch je povinný zoznam účastníkov. Navýšili by sa aj kapacity počas omší.

Fitnescentrá by mohli otvoriť

V čiernych okresoch sú uzatvorené aj fitnescentrá bez ohľadu na režim. Mnohí prevádzkovatelia sa sťažovali a niektorí opatrenia nedodržali. V bordových okresoch by mohli fungovať v režime plne zaočkovaných pre 20 osôb alebo maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových. V ostatných režimoch by boli stále zakázané.

Ďalšie opatrenia, ktoré by sa zjemnili

Respirátory sú povinné v interiéri v čiernych aj bordových okresoch, v exteriéri by však doslo k zmene. Kým v čiernych sú rúška vonku povinné, v bordových sú povinné len ak ste od seba vzdialení menej ako dva metre. Hromadné podujatia by sa mohli s obmedzeniami konať aj v režimoch OTP a základ. V čiernych okresoch to možné nie je.

V ubytovacích zariadeniach by v bordových okresoch mohli fungovať aj wellnesscentrá či kúpele v režime pre zaočkovaných. Otvoriť by mohli aj bazény a plavárne. V režime plne zaočkovaných by mohli fungovať do 25 % kapacity, v OTP by mohlo na plaváreň prísť maximálne 10 osôb.

Jemnejšie podmienky by mali aj obchody a služby v režime základ. V COVID automate sa ešte uvádza povinnosť vyhradiť hodiny pre seniorov. Tie však prestali platiť 11. októbra podľa novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Vláda v stredu kvôli zhoršujúcej sa situácii prijala sadu nových opatrení, ktoré parlament vo štvrtok schválil v zrýchlenom konaní v 1. čítaní. V piatok od deviatej budú pokračovať v rozpave v 2. čítaní.